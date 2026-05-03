Yayo , por crisis internacional: "Estaremos en sesión permanente para que cada industria salga adelante"

Publicado por Goidy Reyes Creado: Actualizado:

Santo Domingo, D.N. – El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Yayo Sanz Lovatón, encabezó la primera sesión del Gabinete para el Desarrollo de las Exportaciones, donde se dio seguimiento y se redefinieron las estrategias para que el sector mantenga su ritmo de crecimiento ante la actual crisis internacional y las nuevas aplicaciones arancelarias.

“Las crisis son oportunidades y estamos en medio de una, ante todo, yo creo que el trabajo hombro con hombro y con las alianzas pública-privada puede sacar el país hacia delante, el esfuerzo de este ministerio es coordinar las acciones y estaremos en sección permanente para que cada industria salga adelante”, manifestó Sanz Lovatón, durante la reunión.

El presidente del Consejo señaló que las negociaciones con Estados Unidos van muy bien, que hasta el momento no se ha perdido ningún elemento de competitividad, y que actualmente no se ha visto afectada la relación comercial entre la República Dominicana y la nación norteamericana.

Durante la sesión se destacó que, en el primer trimestre del 2026, las exportaciones dominicanas crecieron un 18%, totalizando unos US$3,700 millones, unos US$578 millones más en igual periodo del año anterior. El 83% del crecimiento logrado en el primer trimestre es atribuido al régimen nacional.

Actualmente el régimen nacional representa el 42% del total de exportaciones, zonas francas 56%, y los otros regímenes 2%.

Asimismo, resaltaron que aun al excluir las exportaciones de oro, se registra un importante crecimiento de las exportaciones del 7%. Excluyendo al oro las exportaciones nacionales pasaron de US$701 millones en los primeros tres meses del 2025 a US$808 millones en primer trimestre 2026.

Se detalló además que, al excluir al oro, las exportaciones nacionales contribuyeron un 55% al crecimiento, mientras que zonas francas un 41%.

Otro dato relevante es que un 58% de las exportaciones se están realizando vía marítima, mientras que un 34% por la vía área, permitiendo esto el acceso de productos dominicanos a mercados a más mercados y de manera más rápida, y consolidando a su vez el posicionamiento del país como un hub logístico, mientras el restante se realiza por la vía terrestre.

Entre las exportaciones de mayor crecimiento se encuentras las de acero, plástico, frutas, aparatos electrónicos, entre otras.

En la clasificación de perlas finas, piedras y metales preciosos en el primer trimestre del año se exportaron US$798.0 millones, para un crecimiento de 94%. En fundición de hierro y acero se exportaron US$91.4 millones, para un crecimiento del 68%; plástico y sus manufacturas exportaron US$77.3 millones, creciendo un 11%; materiales metalíferos, escorias y cenizas US$45.8 millones, aumentando 31% y de máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes, unos US$36.1 millones, para un crecimiento de 274%.

En el intercambio de ideas, los miembros del Gabinete de Exportación se mostraron optimistas ante el panorama actual y valoraron el espacio como lugar para la toma de decisiones y políticas para el sector.

Los representantes de los gremios se mostraron optimistas ante la meta 2036 para el sector, las estrategias de exportaciones a largo plazo y las proyecciones para el resto del año pese a la aplicación de aranceles del 10% para las importaciones dominicanas en los Estados Unidos, principal socio comercial de la República Dominicana.

Otros temas abordados

Entre los temas abordados por el gabinete se encuentran: el entorno global para maximizar las oportunidades de las exportaciones dominicanas; la alineación con los objetivos de la Meta 2036, el futuro de las negociones arancelarias, logística, competitividad, exportaciones e inversión extranjera.

También el fortalecimiento del talento humano y el renfoque de su formación acorde a las necesidades de competencias internacionales, así como la promoción del sector zonas francas dominicano en escenarios internacionales.

Sobre el Gabinete

El Gabinete para el Desarrollo de las Exportaciones, creado mediante el decreto 172-22, está adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), con el objetivo de propiciar políticas públicas y estrategias tendentes al desarrollo, fomento y competitividad del sector exportador, así como fungir de organismo principal para analizar, evaluar, proponer y concertar acciones entre los sectores público y privado para facilitar el acceso e incremento sostenido de los productos y servicios nacionales en los mercados externos.

Son miembros por parte del sector público: El presidente de la República, quien lo preside; el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), quien fungirá como coordinador; el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD); el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX); el Ministerio de Defensa (MIDE); el Ministerio de Hacienda; el Ministerio de Agricultura; el Ministerio de Turismo; el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS); la Dirección General de Aduanas (DGA); la Dirección General de Impuestos Internos (DGII); el Consejo Nacional de Competitividad (CNC); el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE); el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD); el Banco Nacional de las Exportaciones (BANDEX); la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS); la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD); el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (PROINDUSTRIA) y la Autoridad Portuaria.

Por parte del sector privado: La Asociación Nacional de Exportadores (ADOEXPO); la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA); la Asociación Dominicana de Industrias de la República Dominicana (AIRD); el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP); la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH); la Asociación de Industrias y Empresas de Haina y Región Sur; la Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN); Asociación de Agentes de Carga y Operadores Logísticos (ADACAM); Asociación Dominicana de Agentes de Aduanas (ADAA); Asociación de Navieros de la República Dominicana (ANRD); Junta Agroempresarial Dominicana (JAD); Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME) y la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio y Producción (FEDOCAMARAS).