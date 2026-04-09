Yayo Sanz confirma acercamiento del Gobierno con oposición por alza del petróleo

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El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, aseguró este jueves que el Gobierno dominicano ya activó conversaciones directas con líderes de la oposición histórica, como parte de una estrategia de unidad nacional frente a la crisis global provocada por el conflicto en Medio Oriente.

El funcionario confirmó que el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, ya se comunicó con los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina, en cumplimiento de la instrucción emitida por el presidente Luis Abinader de construir un espacio de consenso político y social para enfrentar el impacto de la coyuntura internacional.

Sanz explicó que el Gobierno está articulando un mecanismo de diálogo amplio mediante una comisión integrada por Presidencia, Hacienda e Industria y Comercio, que sostendrá encuentros con sectores empresariales, sociales y políticos del país, con el objetivo de coordinar respuestas institucionales ante el posible incremento de presiones económicas.

El contexto internacional ha encendido las alarmas en los mercados energéticos. El aumento sostenido del petróleo en las últimas semanas (con el barril Brent por encima de los 100 dólares) ha generado incrementos significativos en los combustibles en distintas economías latinoamericanas, provocando incertidumbre sobre el comportamiento de precios en República Dominicana.

Aunque las autoridades han insistido en que no hay amenaza de desabastecimiento, el Gobierno ha reconocido que la escalada internacional sí representa un reto importante para las finanzas públicas, debido al costo de contener aumentos internos.

En ese marco, la primera reunión con el sector empresarial, que había sido anunciada para el miércoles, fue reprogramada por condiciones climáticas y quedó fijada para la tarde de este jueves.

Al referirse al tema de los combustibles, Sanz Lovatón evitó adelantar decisiones sobre un eventual aumento inmediato, señalando que todavía es temprano para establecer con claridad el impacto final del conflicto en los precios locales.

No obstante, reiteró que el país cuenta con reservas suficientes y un sistema logístico preparado para garantizar el suministro. Recordó además que el Gobierno ya ha tenido que destinar recursos importantes en subsidios para evitar que la escalada internacional se traduzca en aumentos directos para los consumidores, superando los RD$544 millones en aportes recientes.

El ministro valoró positivamente la postura del empresariado dominicano ante el escenario internacional, destacando que el sector privado ha respondido con responsabilidad y apertura al llamado al diálogo. De igual forma, señaló que la coordinación entre Gobierno y actores económicos será clave para mantener estabilidad y reducir incertidumbre.

Sanz también defendió la capacidad de reacción del Gobierno, afirmando que la administración de Abinader ha tenido que manejar múltiples crisis internacionales en los últimos años, "lo que ha fortalecido la experiencia institucional del país" para responder con mayor rapidez y previsión.

En el plano político, Sanz Lovatón afirmó que el presidente Luis Abinader debe asumir la presidencia del PRM en el proceso interno previsto para 2026. Además, afirmó que su proyecto presidencial no está paralizado, sino que su prioridad actual es cumplir con sus responsabilidades en el MICM.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa Despierta con La X