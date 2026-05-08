Zonas francas impulsan un crecimiento del 7.8% en manufactura durante el primer trimestre de 2026

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La economía dominicana registró un desempeño positivo durante el primer trimestre de 2026, con una expansión de 4.1% respecto al mismo período de 2025, según datos oficiales del Banco Central de la República Dominicana (BCRD). Este crecimiento estuvo impulsado por diversos sectores productivos, destacándose de manera especial la manufactura de zonas francas, que en marzo alcanzó un notable incremento de 7.8%.

En ese mismo mes, la actividad económica en su conjunto creció 5.1% interanual, sustentada principalmente en el dinamismo del valor agregado real de varios sectores. Entre ellos, nuevamente sobresale la manufactura de zonas francas, reafirmando su papel como motor clave de la economía nacional.

Al ponderar el desempeño de la economía dominicana en el primer trimestre de 2026 y la contribución de las zonas francas, el director ejecutivo del CNZFE, Johannes Kelner, señaló que “Además del sólido crecimiento del 7.8%, debemos considerar el valioso aporte de todas las empresas que exportan servicios en zonas francas, las cuales generan alrededor de 38,000 empleos y más de mil millones de dólares en exportaciones; esto evidencia que el impacto del régimen podría alcanzar aproximadamente el 10%. Con este propósito, estamos en conversaciones con el Banco Central (BC) para que nos apoye con una medición que permita incorporar de manera más completa los servicios de exportación generados por las zonas francas.”

Otro aspecto relevante señalado en su informe por el BCRD es relativo a la Inversión Extranjera Directa (IED), la cual alcanzó los US$1,536.7 millones en el primer trimestre de 2026. De este monto, el sector zonas francas captó un 7.6%, equivalente a US$117 millones, confirmando su atractivo para los inversionistas internacionales.

Johannes Kelner, director ejecutivo CNZFE

Asimismo, la manufactura de zonas francas logró un máximo nivel en exportaciones durante marzo de 2026, al alcanzar un valor de US$841.2 millones, lo que representa un crecimiento interanual de 8%. Este hito reafirma la capacidad del sector para generar divisas, empleo y desarrollo sostenible.

El Consejo Nacional de Zonas Francas destaca que estos resultados confirman la importancia estratégica del sector en el desempeño económico del país y su contribución decisiva al fortalecimiento de la economía dominicana. Seguiremos impulsando la diversificación productiva, la incorporación de nuevas tecnologías y la integración cada vez mayor con la economía local, destacó Kelner.

La visión del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, es continuar construyendo un sector más competitivo, innovador y sostenible, capaz de generar más empleos de calidad y de consolidar a la República Dominicana como líder regional en manufactura y exportaciones, manifestó el Sr. Kelner.