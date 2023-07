Economista asegura que la deuda pública no bajó

El economista Haivanjoe Ng Cortiñas negó este martes que la deuda pública dominicana haya descendido como dijo el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, sino que por el contrario, lo que ha hecho es subir cada año y no solo la correspondiente al sector público no financiero, también la consolidada.

“Cómo es posible que el ministro de las finanzas públicas pueda decirle a la población dominicana que la deuda del gobierno ha bajado, cuando lo cierto es que se ha incrementado como nunca antes en tan poco tiempo y más aún, cuando la gente es la que al final paga la deuda con sus impuestos y que, por incrementarse la deuda, en lo adelante le pondrán más impuestos”, se preguntó y afirmó Ng Cortiñas.

Le recordó al ministro de Hacienda “que desde el inicio de la presente gestión la deuda del sector público no financiero, conocida como la deuda del gobierno central, ha ido creciendo de la siguiente manera: desde septiembre de 2020 el saldo era de US$ 43,091 millones, a finales de ese mismo año de US$ 44,622 millones, luego al término del año 2021 subió a US$ 47,672 millones, a finales del 2022 volvió a incrementarse a US$ 51,854 millones y a mayo de 2023 continuó elevándose hasta situarse a US$ 54,720.7 millones”.

“Lo que significa que la deuda pública ha subido en US$ 11,629.6 millones, lo que promedia US$3,524 millones de aumento por año en el presente gobierno e indicando sin ninguno riesgo a la equivocación que las actuales autoridades son campeonas en tomar mucho dinero prestado, con el agravante de que la gente no ve ninguna obra de infraestructura construyéndose, con la que pueda sentir orgullo de decir, esta obra se hizo con el dinero que se tomó prestado”, agrego el economista de la Fuerza del Pueblo.

“El crecimiento relativo de la deuda del sector público no financiero dominicano en la presente gestión gubernamental es de un 26.98 %”, aseguró Haivanjoe Ng Cortiñas.

“Sobre que la presión de la deuda medida como porcentaje del PIB ha bajado como dijo el ministro de Hacienda, es solo un sofisma, pues comparar el 44.73 % del 2023 con el de agosto de 2020 que fue de 49.7 % no resulta representativo, habida cuenta de que el año 2020 fue el del cierre de la economía por pandemia del COVID-19 y la economía cayó en un -6.7 %. Si el ministro de hacienda la compara con el 2019, que fue un año de normalidad económica, en la que la presión de la deuda fue de un 40.4 %, entonces se puede afirmar que la deuda de mayo de 2023 en términos de ese indicador ha aumentado 4.33 puntos porcentuales”, enfatizó el economista.

“Al ministro de Hacienda le recuerdo que, si a la deuda del sector público no financiero se le agrega la deuda consolidada, el panorama resulta más crítico. En efecto a septiembre de 2020 la deuda consolidada, que incluye entre otros, la del Banco Central, era de US$ 51,945.3 millones y a marzo de 2023 de US$ 71,944.3 millones, para un crecimiento absoluto del saldo de US$ 19,999 millones, equivalente a un 38.5 % de aumento en 2 años y 7 meses, promediando al año US$ 7,407 millones, también el más alto de la historia”, aseguró Ng Cortiñas.

Finalmente, el profesional de la economía Haivanjoe Ng Cortiñas, le recordó al ministro de Hacienda que no le hace buen servicio al país y a sus habitantes, decirle una cosa por otra, la deuda pública del gobierno central ha subido en un 26.98 % y la consolidada en un 38.5 %, ambas las más elevada de la historia del endeudamiento público contemporáneo dominicano, por lo que el país ahora es campeón en endeudamiento, con el agravante de que la gente tendrá que pagarla con impuestos.