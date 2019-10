Economista: es una posibilidad muy real la salida del PLD gobierno

El economista Pedro Silverio advirtió que la división del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) siembra más incertidumbre sobre la economía y que eso podría agravarse en los meses por venir porque los elementos políticos que han impactado la economía no han desaparecido.

“La economía comenzó a resentirse y con el informe que acaba de presentar el gobernador del Banco Central donde reconoce que ha habido un impacto de la situación política en la economía y creció 4.8% en los primeros nueve meses, en septiembre creció 5 puntos como un indicador que podría interpretarse que lo peor ya pasó”, observó.

Sin embargo, dijo que desde su punto de vista los factores políticos que afectan la economía no han desaparecido. “Los elementos políticos que han estado incidiendo no están resueltos y la división del partido de gobierno plantea otras interrogantes y es una posibilidad muy real que haya una salida del PLD del gobierno el año entrante”, expresó.

“Surgieron nuevas inquietudes por la situación que se dio en el conteo de los votos por parte de la Junta Central Electoral, la economía dominicana se ha desacelerado un 30% con relación al mismo periodo del año pasado, lo cual es notorio”, agregó.

Sostuvo que ante ese panorama hay elementos conexos que podrían afectar la economía como el esfuerzo presupuestario que podría hacer el gobierno para que su candidato gane las elecciones. “Normalmente los gobiernos gastan más en los ciclos electorales y habría que ver en qué medida el gobierno está en disposición de utilizar los recursos presupuestarios para apoyar al candidato oficial y retener el poder.

“Los niveles de incertidumbre que todavía están en la economía por lo que puede pasar en los próximos meses son elementos que están latente y van a jugar un rol en el proceso económico”, añadió.

El especialista fue entrevistado por el Pablo McKinney en su programa McKinney que se transmite los sábados a las 11:00 de la noche por Color Visión.

Es peligroso que un gobierno intente “elegir un candidato por encima de todas las cosas”

El economista Silverio advirtió que es un peligro para la economía que el presidente o un gobierno se propongan elegir un candidato “por encima de todas las cosas”. Sostuvo que las posibilidades de expandir el gasto de manera saludable son prácticamente inexistentes y que para hacerlo tendría que ser sobre la base de más endeudamiento.

“El 2012 fue un año atípico, sabemos que fue un año atípico, y pudimos ver lo que puede ocurrir con la economía cuando hay un involucramiento político o un interés político de que un candidato sea electo y por eso el peligro de que un presidente o un gobierno tenga el interés de elegir sobre todas las cosas el gobierno podría estar tentado a usar los recursos públicos”, subrayó.

Aseguró que desde ya se ha sentido el impacto externo en la economía dominicana y que si ocurre una recesión habría un choque externo de importancia para el país. “Un país que esté en nuestras condiciones esa economía no está en la mejor condición para abordar una recesión y un choque externo. Lo que se ve es que la capacidad de resistir tiene que ver con el entorno internacional para un país que tiene sus propios conflictos internos y el Fondo Monetario Internacional dijo que la economía mundial está sincronizada en la desaceleración y no en el crecimiento”, apuntó.

Sin embargo, dijo que las reservas de divisas que tiene el país son suficiente para enfrentar un choque externo de la economía que afecte la estabilidad cambiaria. Sostuvo que en caso de una recesión de la economía a nivel internacional las fuentes de crédito se limitan y que en ese escenario los gobiernos tienen la necesidad de mirar hacia el interior y que lo más sensible es reenfocar el gasto público, pero que los gobiernos se resisten a tocarlo porque tiene un costo político y en medio de un proceso electoral es muy desbastador.

Agregó que el endeudamiento es lo que ha permitido sostener el ritmo de crecimiento de la economía y que si los recursos que entran al país en forma de deuda no llegaran eso tendría un impacto muy negativo para la economía. “Ese crecimiento no se ha hecho sobre una base muy saludable, pero además ese endeudamiento es el resultado de un déficit fiscal que nos lleva al endeudamiento y el déficit no se ha enfrentado”, dijo.

Reconoció que la economía ha estado creciendo muy por encima del promedio de América Latina porque crece alrededor del 5% cuando otras economías de la región no crecerán.

Endeudamiento debe preocupar a corto plazo

Sostuvo que el tema de la deuda debe preocupar en el corto plazo porque el nivel de endeudamiento es superior al 50% del Producto Interno Bruto (PIB) dijo que eso significa que de cada 100 pesos que le entran al gobierno por recaudaciones tributarias tiene que dedicar más de 40 pesos para cumplir con el servicio de la deuda pública.

Añadió que uno de los puntos negativos es la calidad del gasto público que los empresarios ponen sobre la mesa cuando se habla de subir la presión tributaria.

“Esas observaciones se hicieron en el 2012 en el Consejo Económico y Social, pero huyó y lo que hizo fue que sometió su propia ley por el Congreso sin discutir con los grupos de la sociedad civil; es el mismo episodio que el gobierno ha tratado de evitar para discutir el Pacto Fiscal.

El economista aseguró que el gobierno le huye al Pacto Fiscal porque eso va a implicar una revisión del gasto público y una Ley de Responsabilidad Fiscal que pondrá al gobierno en límites.

Expresó que la dinámica de la economía y el ejercicio del poder político establecen que los gobiernos son muy creativos para gastar y que si se aumentan las recaudaciones se buscarán formas de gastarse.

Criticó que no se haya cumplido con el Pacto Fiscal que establece la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo porque fueron los mejores años para mejorar la capacidad recaudatoria del Estado y de paso mejorar la economía.

Aseguró que el déficit no está resuelto debido a que el gobierno no ha cumplido con el programa de entrega de los recursos al Banco Central y que eso tiene un impacto en la estabilidad económica.

“La ley de capitalización contemplaba un periodo de diez años y ya pasaron y no se cumplió porque en esos diez años que se aprobó la ley de recapitalización no era realmente viable desde el punto de vista fiscal porque normalmente esos procesos se toman 20 y hasta 30 años para poder ser resuelto”, explicó.

Sostuvo que las recaudaciones han estado por debajo de las metas que se ha propuesto el gobierno y que incluso el propio ministro ha dicho que las recaudaciones son 17 mil millones que se han dejado de recibir.