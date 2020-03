Economista Espinal aboga por la reformulación presupuesto del 2020

El coordinador de la Escuela de Economía del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), Rafael Espinal, señaló ayer que el Gobierno tendrá que reformular el presupuesto de este año, debido a la situación económica generada por el coronavirus que hasta ayer había ocasionado la muerte de diez personas.

“El presupuesto de este año está totalmente desprogramado. Hay que reformular el presupuesto, aumentar el déficit público para poder apoyar económicamente a la población y enfrentar la demanda de salud que cada vez será más grande”, dijo.

Planteó que se deben reestructurar partidas internas y cree que será necesario aumentar el déficit porque los ingresos se están cayendo.

Explicó que no es posible cumplir con el presupuesto de este año por dos razones: la demanda extraordinaria del sector salud que no estaba prevista en el presupuesto por el coronavirus y el desplome de los ingresos.

Aunque ha sido un crítico del endeudamiento del Gobierno de Danilo Medina, Espinal consideró que en esta ocasión necesariamente el país tendrá que endeudarse.

“En esta circunstancia se justifica un incremento de la deuda pública”, señaló.

Recordó que el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, señaló dos vías inmediatas de endeudamiento a través del Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional.

En caso de que no prosperen esas vías, el Gobierno pudiera, dijo, emitir unos bonos de emergencia a unas tasas rentables para los inversionistas y bajas para el cumplimiento por parte del país.

Por otro lado, Espinal dijo que las medidas monetarias adoptadas por Estados Unidos ante el coronavirus favorecen los niveles de empleo y actividad económica, lo cual evita que las remesas de los dominicanos caigan abruptamente.