El economista Bernardo Fuentes, vicepresidente de Estudios Económicos del Banco BHD, prevé que la economía crezca este año más cerca del 2.5 % este año, contrario al 3% que proyecta el Gobierno. También proyecta a la baja el crecimiento del 2026, un 4%, no el 4.5% que estima el Estado.

Además, advirtió que la devaluación del peso promedio proyectada para el 2026 estará cercana al 6%, que sigue siendo relativamente alta.

Afirmó que la economía se beneficiará en el 2026 del dinamismo del gasto de capital y de la colocación de bonos soberanos, que permitirán al Gobierno inyectar dólares al mercado y sostener la estabilidad cambiaria durante los primeros meses del próximo año.

Indicó que el 2026 tendrá mucha incertidumbre, donde hay muchas cosas que pudieran tener un giro negativo. “Las perspectivas siguen siendo expuestas a factores adversos. Incertidumbre prolongada, aumento de proteccionismo, shocks de oferta de trabajo, todos pudieran reducir el crecimiento”, dijo durante su conferencia en el Foro Económico 2025 Ecoanalítica, con el título «República Dominicana 2026: Entre el Impulso Fiscal y la búsqueda del crecimiento sostenible”.

Pese a las dificultades, Fuentes destacó el optimismo que mantiene la comunidad internacional hacia el país. Subrayó que los bonos dominicanos se encuentran en niveles históricamente favorables y que los inversionistas internacionales “están viendo algo bueno en el país”. Expresó confianza en que la República Dominicana podrá superar los retos actuales y mantener un crecimiento sostenido.

Aseguró que, en todos los sectores económicos, como el turismo, la construcción, el comercio, la manufactura, la educación y la salud, aún existen amplias oportunidades de desarrollo.

Llamó a todos los actores de la sociedad a asumir su responsabilidad en los cambios que el país necesita para aprovechar esas oportunidades y seguir avanzando, manteniendo la cautela en el corto plazo, pero con optimismo hacia el futuro.

Poca transmisión de la política monetaria

Fuentes analizó la política monetaria del Banco Central en los últimos cinco años, identificó tres grandes ciclos: uno de expansión durante la pandemia, cuando se redujeron las tasas de interés para reactivar la economía; otro de contracción, en el que fue necesario incrementarlas para contener la inflación global; y un tercer periodo de expansión caracterizado por la desconexión entre la tasa oficial del Banco Central y las tasas del mercado financiero, que han mostrado una volatilidad constante.

El economista explicó que cada vez que las tasas de interés locales bajan, se generan presiones en el tipo de cambio, aunque no necesariamente por factores comerciales, ya que el turismo, las exportaciones y las remesas se han mantenido fuertes.

Según dijo, el fenómeno responde más bien al margen de rentabilidad entre invertir en pesos o en dólares. Cuando las tasas internacionales suben, los inversionistas tienden a preferir el dólar, provocando presiones sobre la moneda local. Esta situación, añadió, obliga al Banco Central a equilibrar sus decisiones para evitar una depreciación acelerada del peso.

Fuentes apuntó que la Reserva Federal de Estados Unidos ha iniciado recortes en sus tasas de interés, lo que podría favorecer una reducción gradual de las tasas en pesos sin comprometer la estabilidad cambiaria. Sin embargo, advirtió que el contexto global sigue siendo incierto, tal como lo describe el más reciente informe del Fondo Monetario Internacional, que identifica un panorama volátil, con riesgos derivados del proteccionismo, los choques laborales y los cambios geopolíticos.

Un entorno de incertidumbre global

El economista también analizó el complejo panorama económico mundial y su impacto en la República Dominicana. Explicó que los últimos años han estado marcados por eventos de gran magnitud, como la pandemia del COVID-19, los conflictos en Rusia y Ucrania, la guerra en Israel y la crisis que atraviesa Haití, factores que han configurado un entorno desafiante para la estabilidad global.

Expuso que en medio de esas tensiones, el país ha tenido que navegar con cautela, enfrentando además la incertidumbre generada por las políticas económicas del expresidente Donald Trump, que según Fuentes, han alterado el consenso internacional sobre el manejo económico mediante el uso de aranceles con fines no solo fiscales, sino también políticos.

Fuentes señaló que la incertidumbre es el peor escenario para los negocios, ya que impide la planificación y altera las reglas del juego constantemente. Aun así, destacó que la República Dominicana ha logrado desenvolverse con relativo éxito, sobre todo si se compara con otras economías de la región.