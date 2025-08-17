Economistas advierten sobre la caída de crecimiento en la economía dominicana: factores críticos

Economistas advierten sobre la caída de crecimiento en la economía dominicana: factores críticos

Dos destacados economistas alertan sobre indicadores clave que proyectan una disminución del crecimiento potencial de la economía dominicana. Contrario a años anteriores, cuando la economía crecía siempre sobre el 5%, ya hay señales de que este porcentaje es inferior.

El consultor Henri Hebrard y Raúl Ovalle, socio director de Analytica, explicaron que factores como la caída del sector de la construcción —motivada por la reducción récord de la inversión pública en las últimas dos décadas—, las altas tasas de interés que afectan a sectores productivos y al consumo privado, y factores externos como la desaceleración de la economía estadounidense, impactan negativamente el crecimiento.

Hebrard señaló que el sector construcción ha tenido tres trimestres consecutivos con crecimiento negativo y que este fenómeno es estructural, pues en los últimos cuatro años siempre ha habido al menos un trimestre con cifras negativas.

En el programa D’AGENDA, ambos economistas coincidieron en que la caída de la construcción tiene un efecto transversal en otros sectores, como minería, industria, comercio y transporte. “Si la construcción crece negativo, es imposible que la economía llegue al 4% de crecimiento, pues representa entre el 15 y 16% del PIB”, afirmó Hebrard.

Raúl Ovalle agregó que los niveles históricamente bajos de inversión pública también frenan el crecimiento privado y que la desaceleración económica de Estados Unidos —principal socio comercial y emisor de turistas, inversión y remesas— afecta directamente a República Dominicana.

Hebrard insistió en que, para alcanzar la ambiciosa meta de duplicar el tamaño de la economía hacia 2036, se requiere un crecimiento anual sostenido entre 6% y 6.5%, lo que solo será posible con reformas profundas que aceleren el potencial de los sectores productivos.

Ambos economistas también alertaron sobre el impacto negativo de las altas tasas de interés en la economía: reducen el dinamismo de los sectores productivos, aumentan la morosidad y encarecen el acceso al crédito, afectando tanto a emprendedores como a la clase media. Hebrard enfatizó la necesidad de una reforma que reduzca el costo del dinero y facilite su acceso para lograr un crecimiento sostenido y alcanzar el grado de inversión.

