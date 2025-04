Eddy Herrera se destaca como presentador de premios

Una de las facetas en la que Eddy Herrera siempre ha querido experimentar es la de presentador, algo que ha podido materializar este año y a lo grande.

“El galán del merengue”, se estrenó en la pasada edición de Premio Lo Nuestro junto a la comunicadora y actriz Hony Estrella. Ambos dominicanos tuvieron la oportunidad de presentar a El Alfa, lo que provocó, para ambos, buenas críticas en la prensa nacional.

Luego, llegó el gran reto y asumió como anfitrión de Premios Soberano 2025, también junto a Hony, lo que dejó al merenguero con un gran sabor de satisfacción y el deseo de continuar en esta rama.

“Estoy muy feliz. Cada vez que he tenido la oportunidad, he expresado lo mucho que me gusta esta faceta de presentador. Con mucho respeto he asumido estos nuevos restos que la vida artística me ha presentado y no voy a negar que me encantaría seguir y verme en otros escenarios en esta misma línea”, explicó el artista.

Ahora, el cantautor se luce en la gala de “Billboard Mujeres Latinas en la Música”, al presentar a su compatriota Natti Natasha y tener el honor de verla recibir un merecido reconocimiento en una noche llena de emociones.

“Presentar a Natti fue algo maravilloso para mí. Ver cómo esta artista nuestra nos representa y es reconocida internacionalmente, es una belleza y más aún cuando he podido ser testigo presencial en este merecido reconocimiento que recibió en ese gran evento de Billboard”, destacó.