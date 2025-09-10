Eddy Olivares defiende transferencia de RD$6,000 millones a Senasa como parte del sistema

El presidente del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) y ministro de Trabajo, Eddy Olivares, justificó la polémica transferencia de RD$6,000 millones al Seguro Nacional de Salud (Senasa), asegurando que se trata de una medida legítima y necesaria para fortalecer el sistema de seguridad social en su conjunto.

Olivares explicó que los fondos provienen de los excedentes acumulados por el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril), los cuales alcanzarán aproximadamente RD$50,000 millones en 2025.

De ese total, RD$12,500 millones han sido asignados para reforzar instituciones clave del sistema, incluyendo Senasa y otras Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).

El funcionario subrayó que la decisión fue aprobada por unanimidad en el CNSS y que no responde a un déficit financiero en Senasa, sino a una estrategia de fortalecimiento institucional. “Son fondos del sistema, originados por aportes de empleadores y trabajadores, y están siendo utilizados dentro del mismo sistema”, afirmó.

Aclaró que la entrega de los recursos será escalonada y supervisada por la Tesorería de la Seguridad Social, mediante mecanismos financieros regulados. Además de los RD$6,000 millones destinados a Senasa, RD$5,000 millones irán a la Cuenta de Cuidado de Salud del Régimen Contributivo y RD$1,500 millones se usarán para cubrir subsidios por enfermedad común, lactancia y maternidad.

La medida se produce en medio de investigaciones por presuntos actos de corrupción en la gestión anterior de Senasa, lo que ha generado inquietud pública. Sin embargo, insistió en que el objetivo es preservar y fortalecer el sistema, no rescatar una institución en crisis.