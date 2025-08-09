Edeeste: fraude eléctrico en SPM provoca pérdidas superiores a RD$3.1 millones

San Pedro de Macorís.– La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), en coordinación con la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase) y la Superintendencia de Electricidad (SIE), ejecutó un amplio operativo contra el fraude eléctrico en el municipio de Consuelo, provincia San Pedro de Macorís, donde se detectaron irregularidades que representan pérdidas económicas estimadas en RD$ 3,109,916.88.

La jornada de inspección, que contó con seis unidades de la Pgase y personal técnico especializado de Edeeste, se enfocó en establecimientos comerciales de alto consumo. Durante el operativo se identificaron múltiples conexiones irregulares que, además de ser ilegales, comprometen la seguridad y la confiabilidad del sistema eléctrico.

Entre los negocios notificados por irregularidades se encuentran: Cafetería Col. Yudy, Melaza Flow Sport, Meloso The Vaper Store, Car Wash El Gallego Drinks and Lounge, Angeirys Closet – La Academia de la Moda, Super Colmado Zorrilla, Hotel Río Tinto y Richqueza S.R.L. Materiales de Construcción.

De acuerdo con el levantamiento técnico, estos establecimientos registraban un consumo real conjunto de 266,861 kWh, pero solo reportaban en su facturación mensual 19,623 kWh, equivalente a RD$ 93,541.10, lo que evidencia una diferencia significativa entre la energía utilizada y la registrada en el sistema de facturación.

Edeeste y Pgase reafirmaron su compromiso de combatir el fraude eléctrico para garantizar un servicio más justo, seguro y eficiente, y anunciaron que continuarán desarrollando operativos similares en otras localidades del área de concesión, a fin de reducir pérdidas y fortalecer la sostenibilidad del sistema eléctrico nacional.

La distribuidora invita a la población, a los medios de comunicación y a las autoridades a sumarse de manera activa a la lucha contra el fraude eléctrico, con el propósito de mejorar la calidad del servicio y proteger las importantes inversiones que se están realizando en el sector. Este esfuerzo conjunto es clave para garantizar un sistema eléctrico más seguro, eficiente y sostenible para todos.