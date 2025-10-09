Edeeste informa detención de dos individuos por manipulación ilegal de redes eléctricas

  • Hoy
La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó que en horas de la tarde de este jueves fueron detenidos dos individuos sorprendidos en flagrante delito mientras manipulaban de manera ilegal las redes eléctricas en la avenida Sánchez del sector La Nueva Isabela, en Villa Mella.

Los hombres fueron sorprendidos por miembros militares del Departamento de Seguridad Física de Edeeste, quienes actuaron de forma inmediata y los trasladaron al destacamento policial de Los Guaricanos para los fines correspondientes.

Durante la intervención, los individuos fueron detectados realizando una conexión directa no autorizada, utilizando un camión tipo canasto color blanco.

La empresa informó que interpondrá una denuncia formal ante las autoridades competentes para que se proceda conforme a la ley, reafirmando su compromiso con la protección de los bienes públicos, la seguridad de las comunidades y la lucha contra las acciones ilícitas que afectan la estabilidad del servicio eléctrico.

Edeeste exhorta a la ciudadanía a denunciar cualquier manipulación o intervención sospechosa en las redes eléctricas a través de sus canales oficiales, contribuyendo así a la seguridad y eficiencia del sistema eléctrico nacional.

