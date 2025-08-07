Edeeste informa sobre avería en circuitos de Villa Mella por impacto a poste eléctrico

Santo Domingo Norte.– La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informa que se encuentra trabajando en la corrección de una avería que afecta los circuitos No.1 de la subestación B.N.V. y No.9 de la subestación Villa Mella, debido al impacto de un vehículo contra un poste de 45 pies, ubicado en la calle principal, próximo a la intersección con la avenida Jacobo Majluta.

Según informaciones suministradas por residentes de la zona, un camión habría impactado el poste, el cual sostiene una doble terna de ambos circuitos.

Al momento de llegar la brigada técnica al lugar, el vehículo responsable no se encontraba presente y no se dispone de mayores datos sobre el accidente.

El personal de mantenimiento se encuentra realizando las labores operativas, a fin de restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

El circuito BNV 01 alimenta sectores como Ciudad Modelo, Colinas del Arroyo II, El Dorado III, Jacagua, La Mina-Guaricano, Los Cazabes, entre otros, en cuanto al circuito VIME09, exclusivo de Colina Mall, también se encuentra fuera de servicio por esta causa. Brigadas especializadas están trabajando en su evaluación y pronta recuperación.

Edeeste reitera su compromiso con la seguridad, el servicio eficiente y la atención rápida ante cualquier eventualidad. Se continuará informando a la ciudadanía sobre el progreso de las labores.

