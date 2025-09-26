Edeeste informa sobre avería prolongada en la Villa Panamericana

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó sobre una avería prolongada en la comunidad de la Villa Panamericana, debido a una falla en el sistema de aislación de las seccionadoras de media tensión, desde donde se redistribuye la energía hacia los transformadores de la zona.

«Nuestro personal técnico trabaja de manera continua en la reparación y normalización del servicio. No obstante, debido a las condiciones de mal tiempo registradas en las últimas horas, los trabajos podrían extenderse hasta mañana», dijo Edeeste.

Edeeste reiteró su compromiso con ofrecer un servicio estable y confiable, al tiempo que agradece la comprensión de los residentes de la Villa Panamericana mientras se culminan las labores correctivas necesarias.