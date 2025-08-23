Edeeste normaliza avería en Corales del Sur

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. (Edeeste) informa a la comunidad de Corales del Sur que ha sido normalizada la avería que afectó el suministro eléctrico en el sector.

Desde hace algunos días, esta zona ha estado presentando averías puntuales, principalmente en horas de mayor consumo, cuando aumenta la demanda de energía. Esta situación provoca que las líneas se sobrecalienten y generen interrupciones en el servicio.

La empresa reconoce que en los últimos días se han producido incidencias consecutivas; sin embargo, cada una de ellas ha sido atendida y normalizadas en el mismo día.

Al mismo tiempo, Edeeste garantiza que está tomando las acciones técnicas necesarias para que en los próximos días los residentes de Corales del Sur disfruten de un servicio más estable y continuo.

Edeeste lamenta la incomodidad que esta situación pueda generar a la población, al tiempo que reitera que su personal se mantiene trabajando arduamente para garantizar un suministro eléctrico confiable y de calidad.