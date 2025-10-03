Robo de cables esenciales del sistema eléctrico genera graves consecuencias en servicios críticos del DN y SDE, reporta Edeeste

Robo de cables esenciales del sistema eléctrico genera graves consecuencias en servicios críticos del DN y SDE, reporta Edeeste

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó que un desaprensivo ingresó cortó y sustrajo cables esenciales para el sistema eléctrico, afectando las protecciones y el sistema de control en la Subestación Despacho.

Por motivos de seguridad, fue necesario desenergizar los transformadores T01 y T02, provocando la interrupción del servicio en diversos sectores del Distrito Nacional y Santo Domingo Este, asociados a los circuitos de esta subestación.

«Este hecho vandálico ha impactado de manera directa servicios críticos, entre ellos el Hospital Padre Billini y varios hoteles de la zona colonial, generando graves consecuencias en áreas sensibles como la salud, la seguridad ciudadana y la economía nacional», dijo la entidad en una nota.

Edeeste calificó este acto como criminal y de carácter terrorista, que no solo afecta la estabilidad del sistema eléctrico, sino que constituye una amenaza contra la seguridad nacional.

Por disposición del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidora (CUED), se ha solicitado al personal de seguridad física de la entidad, reforzar con militares las subestaciones para asegurar la protección de estas infraestructuras estratégicas.

Asimismo, la empresa solicitará una investigación exhaustiva al personal de seguridad asignado a la subestación, a fin de esclarecer responsabilidades y determinar posibles complicidades.

Inicia investigación

La empresa ha iniciado de inmediato un proceso de investigación en coordinación con las autoridades competentes para identificar y someter a la justicia al responsable de este acto repudiable.

Mientras tanto, nuestro personal técnico trabaja de manera intensiva para restablecer el servicio en el menor tiempo posible, reafirmando el compromiso de Edeeste con la continuidad y la calidad del suministro eléctrico.

Edeeste hace un llamado a la población a condenar enérgicamente este tipo de acciones y a colaborar con las autoridades para erradicar prácticas que atentan contra el bienestar colectivo y la seguridad del país.

