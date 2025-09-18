Edeeste: sectores intentan incidir para liberación de Wimiton Solano, detenido por presunta conexión eléctrica ilegal

Actores sociales y políticos de Higüey buscan incidir para la liberación de Wimiton Solano Morillo a pesar de estar en conocimiento del delito en el que este incurrió en perjuicio del Estado dominicano y de la distribuidora.

Higüey, La Altagracia. – Miembros de la Policía Nacional y del Departamento de Seguridad Física de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) apresaron la noche de este jueves a un hombre mientras realizaba conexiones ilegales en un residencial del municipio de Higügey, provincia La Altagracia, según una nota de prensa enviada por la entidad a este diario.

El detenido fue identificado como Wimiton Solano Morillo, quien a, según Edeese, al momento de su detención fue sorprendido cortando el aro de seguridad de un medidor y cortado el sello ping en el borde de la verga.

Edeeste dijo que tras su apresamiento, diversas personalidades de diferentes ámbitos sociales y políticos de Higüey han estado llamando a las autoridades policiales de la provincia solicitando la liberación de presunto reincidente en este tipo de acciones.

Al momento del levantamiento, la parte técnica determinó que Solano Morillo es quien en varias ocasiones estaría cortando los aros “de manera quirúrgica por detrás” para darle forma al sello, vulnerar el medidor y volver a colocarle el sello, dice la nota de prensa.

«Personal del Departamento de Seguridad Física de Edeeste aseguró que este “modus operandi” ha sido encontrado en otros residenciales de Higüey, a los que también se ve relacionado el detenido», dice la nota de Edeeste.

La distribuidora recordó que el fraude eléctrico constituye un delito tipificado en la Ley General de Electricidad, y su combate es fundamental para garantizar la sostenibilidad del servicio y la equidad en el pago por el consumo de energía.

Edeeste reiteró su compromiso en enfrentar este tipo de acciones que van en perjuicio del Estado y de la empresa, al tiempo de llamar a la ciudadanía a denunciar todo tipo de acto ilícito que se dirija en violentar el buen servicio del suministro eléctrico en toda su zona de concesión.