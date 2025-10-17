Edeeste y Pgase logran otro golpe contra las conexiones ilegales en comercios de Boca Chica

Edeeste y Pgase logran otro golpe contra las conexiones ilegales en comercios de Boca Chica

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) en coordinación con la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase) informan que logran dar otro golpe en contra de las conexiones ilegales por parte de diversos establecimientos comerciales del municipio Boca Chica, provincia Santo Domingo.

Edeeste y Pgase señalan que fueron identificadas significativas anomalías en el consumo energético de varios establecimientos comerciales, incluyendo una estación de combustible y varias naves industriales de esta populosa localidad.

Puede leer: Procuradora general Yeni Berenice advierte sobre el desafío del cripto-lavado en el país

1B6A2399
1B6A2375

La empresa distribuidora agrega que, según el informe elaborado por su área técnica, estos negocios registran un consumo estimado de 61,178 kWh, lo que representa un costo anual aproximado de RD$ 830,450.99 en perjuicio de Edeeste y del Estado dominicano. Manifiesta que las pérdidas en el consumo energético en Boca Chica superan el 75%.

Edeeste y Pgase junto a la Superintendencia de Electricidad (SIE) indican que este tipo de operativos continuarán desarrollándose a todo lo largo de la zona de concesión de la distribuidora, como parte del objetivo de identificar y corregir irregularidades en el uso del servicio eléctrico por parte de usuarios no regulados al igual que de clientes en mora con la normalización para poder así construir un sistema eléctrico más justo, eficiente y sostenible.

Las autoridades reiteran su compromiso con la estrategia nacional de cero tolerancias al fraude eléctrico, evitando de esta forma una sobrecarga en la red de distribución que reduce la calidad del servicio para otros usuarios y encarece los costos operativos. Puntualizan que estas acciones fraudulentas sancionadas en la Ley de Electricidad 125-01 terminan impactando de forma injusta a quienes sí cumplen con sus obligaciones.

Llaman a la población a denunciar por los canales institucionales todo tipo de acciones ilegales que afecten el sistema eléctrico, en especial las conexiones irregulares de ciudadanos y empresas.

Mayelin Acosta Guzmán

Mayelin Acosta Guzmán

Periodista y economista graduada de la UASD. Máster en Dirección y Organización de Proyectos de Nebrija y diplomados en economía, ciberseguridad, turismo, periodismo digital, entre otros.

Apasionada de curiosear con el mundo e informar veraz y oportunamente.

Publicaciones Relacionadas

Edeeste y Pgase logran otro golpe contra las conexiones ilegales en comercios de Boca Chica
Edeeste y Pgase logran otro golpe contra las conexiones ilegales en comercios de Boca Chica
17 octubre, 2025
Tras denuncia de Hoy en tu Barrio, EDEESTE da su versión sobre altas facturas e inestabilidad en Sabana Perdida
Tras denuncia de Hoy en tu Barrio, EDEESTE da su versión sobre altas facturas e inestabilidad en Sabana Perdida
13 octubre, 2025
Edeeste normalizó situación a 22,000 clientes
Edeeste normalizó situación a 22,000 clientes
10 octubre, 2025
Edeeste informa detención de dos individuos por manipulación ilegal de redes eléctricas
Edeeste informa detención de dos individuos por manipulación ilegal de redes eléctricas
9 octubre, 2025
RD celebra 533 años con la XVI Regata de la Hispanidad
RD celebra 533 años con la XVI Regata de la Hispanidad
7 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Empresarios españoles destacan las ventajas y retos para invertir en Dominicana

Empresarios españoles destacan las ventajas y retos para invertir en Dominicana

La añeja UASD de la izquierda casi no existe

La añeja UASD de la izquierda casi no existe

La ADP en campaña

La ADP en campaña

Educando frente a la adicción: ¿hacia dónde vamos?

Educando frente a la adicción: ¿hacia dónde vamos?

Jornada Nacional de Cepillado: uno de los legados del Dr. Mario Bournigal

Jornada Nacional de Cepillado: uno de los legados del Dr. Mario Bournigal

¡Buen inicio! Licey deja en el terreno al Escogido

¡Buen inicio! Licey deja en el terreno al Escogido

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo