Eden Hazard se retira del futbol profesional tras 16 años de carrera

Eden Hazard anunció su retiro del fútbol profesional el martes a la edad de 32 años, poniendo fin a su carrera de 16 años.

El delantero disfrutó de períodos exitosos en Lille y Chelsea antes de terminar su carrera en el club con un período decepcionante en el Real Madrid.

«Después de 16 años y más de 700 partidos jugados, he decidido poner fin a mi carrera como futbolista profesional. Pude hacer realidad mi sueño, he jugado y me he divertido en muchos campos de todo el mundo.

«Durante mi carrera tuve la suerte de conocer a grandes gerentes, entrenadores y compañeros de equipo, gracias a todos por estos grandes momentos. Los extrañaré a todos».

Hazard agradeció a sus tres clubes –Lille, Chelsea y Real Madrid-, así como a la Federación Belga de Fútbol y a la selección nacional en su comunicado.

«Un agradecimiento especial a mi familia, mis amigos, mis asesores y las personas que han estado cerca de mí en los buenos y malos momentos», continuó la publicación.

Hazard ganó cinco títulos de liga en su carrera, dos con Chelsea y Los Blancos, y uno con Lille, así como una serie de premios individuales, incluido el Jugador del Año de la PFA en 2014-15.

Hazard fue un miembro clave de la generación de jugadores de Bélgica que obtuvo el tercer lugar en la Copa del Mundo de 2018, perdiendo por poco ante los eventuales campeones Francia en las semifinales.