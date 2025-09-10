Edenorte dice que elimina un fraude con robo energía

Edenorte dice que elimina un fraude con robo energía

Operativos de Edenorte.


La Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte) dijo que registró un fraude energético de 15,916 kilovatios hora, valorado en RD$163,616.48 al mes, durante los operativos de desmantelamiento de uso irregular de las redes de distribución realizados durante el mes de agosto.

De no eliminar estas conexiones, afirmó Edenorte, las pérdidas anuales proyectadas hubiesen alcanzado los 190,992 kWh, por un valor de RD$1,963,397.76.

Entre las desconexiones realizadas están las de 50 metros de línea monofásica que alimentaba tres transformadores utilizados en una granja de pollos, un criadero de peces y una granja de cerdos, conexión ilegal que registró un consumo de 1,800 kilovatios hora (kWh), equivalente a RD$18,504, con un estimado anual de 21,600 kWh, lo que representaba una pérdida de RD$222,048.

También eliminaron dos estructuras que consumieron 1,200 kWh que valían RD$12,336, cuyo cálculo anual es de 14,400 kWh, costando RD$148,032; y en La Canela detectaron otro fraude por 900 kWh, con un valor de RD$9,252. El cálculo anual de este consumo es de 10,800 kWh, con valor de RD$111,024.

Otros casos son de una hacienda que consumió 800 kWh, equivalente a RD$8,224, con proyección anual de 9,600 kWh y pérdida de RD$98,688; mientras en El Ejido eliminaron conexiones como una línea que beneficiaba a 12 usuarios que consumieron e 3,016 kilovatios hora (kWh), por RD$31,004.48, con consumo anual que ascendería a 36,192 kWh, equivalente a RD$372,053.76.

José Alfredo Espinal

José Alfredo Espinal

Licenciado en Comunicación Social, con una maestría en Gerencia de Recursos Humanos y diplomados en periodismo de investigación y relaciones públicas.

Docente y estudiante de término de la carrera de Derecho.

Ganador de la Segunda Edición del Concurso Nacional de Periodistas Unión Europea – República Dominicana y Premio Municipal de la Juventud otorgado por el Ayuntamiento de Santiago.

Fue vicepresidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), filial Santiago.

Periodista por convicción.

