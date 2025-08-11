EDENORTE invierte más de RD$58 millones en rehabilitación de redes en Las Charcas Santiago

EDENORTE invierte más de RD$58 millones en rehabilitación de redes en Las Charcas Santiago

Santiago – La Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE) anunció la puesta en marcha de un proyecto de rehabilitación de redes eléctricas en las comunidades de Las Charcas del municipio Santiago de los Caballeros con una inversión de recursos propios por un monto de RD$58,952,274.99.

El proyecto, que abarca cuatro lotes de intervención (Las Charcas Abajo, Las Charcas Arriba, Pontón Abajo y Pontón Arriba), contempló la normalización de 3,382 clientes, la instalación de 1,073 postes, 1,413 luminarias, 79.37 kilómetros de redes de media y baja tensión (MT+BT) y la colocación de 116 transformadores de distribución, contribuyendo al fortalecimiento del sistema eléctrico en estas comunidades.

En las localidades Las Charcas Abajo y Las Charcas Arriba, pertenecientes al circuito NIBA101, se impactará a 560 clientes normalizados, con 139 postes y 232 luminarias 6.15 km de redes MT y 8.34 km de redes BT (total 14.49 km) y 18 transformadores de distribución.

Además, en este mismo circuito se impactará a 496 clientes normalizados con la instalación de 141 postes y 319 luminarias, 6.02 km de redes MT y 7.83 km de redes BT (total 13.86 km) y la instalación de 20 transformadores de distribución a cargo de la empresa INGMELEC.

EDENORTE destacó que estas obras mejoran la calidad del servicio eléctrico, reducen las pérdidas técnicas y aseguran mayor confiabilidad en el suministro para los hogares y comercios de estas comunidades. “Esta inversión es parte de nuestro compromiso con el desarrollo energético de la región Norte y con el bienestar de nuestros clientes. Seguiremos ejecutando proyectos que fortalezcan las redes de distribución y garanticen un servicio estable y seguro”, indicó la empresa en un comunicado.

Con estos trabajos, EDENORTE reafirma su compromiso de continuar transformando la infraestructura eléctrica del Cibao, contribuyendo al desarrollo económico y social de sus comunidades.

