Edesur responde a las denuncias de Cheddy García

Tras las denuncias públicas de la actriz y comediante Mercedes José «Cheddy» García sobre supuestas irregularidades en la facturación de sus propiedades, Edesur Dominicana emitió un comunicado detallando que no se han detectado fallas técnicas ni errores de medición .

Edesur detalla que la Cheddy ha presentado 19 reclamos desde el año 2016, los cuales han sido atendidos con múltiples visitas e inspecciones técnicas. Solo en el último año, se han realizado más de seis visitas técnicas a la residencia del polígono central, que han ratificado la normalidad de la medición y facturación.

Puede leer: Defensa Civil evacúa personas en el Malecón de Santo Domingo por efectos de Melissa

La empresa señaló que los importes facturados corresponden a consumos reales dentro del rango histórico de la clienta y conforme a las tarifas establecidas por la Superintendencia de Electricidad.

La distribuidora explicó que la factura más reciente en la residencia de Santo Domingo, de septiembre pasado, reflejó un aumento de aproximadamente un 30 % debido a que el consumo mensual superó el límite subsidiado, con 89 kWh adicionales respecto al mes anterior.

Además, indicó el aumento en sus ultimas tarifas se debió a un consumo que sobrepasó los 700 kWh, lo que provocó la aplicación del cambio de rango tarifario al superar el límite subsidiado. Este aumento de 89 kWh respecto al mes anterior representó un incremento de aproximadamente un 30% en el importe facturado.

La empresa reiteró que el histórico de consumo del contrato de la residencia en el Distrito Nacional, para el periodo septiembre de 2024 a octubre de 2025, muestra un importe facturado que osciló entre RD$2,810.70 y RD$9,842.03.

Denuncia de Cheddy

Se recuerda, que la a actriz compartió en Instagram videos en los que aparece visiblemente molesta reclamando en las oficinas de Edesur, afirmando que su notificación anterior “no prosperó” y cuestionando si los técnicos realmente habían evaluado sus propiedades.

«No me atraque Edusur. Todas las reclamaciones que hago no prosperan y nadie va a allá a revisar nada, al técnico yo nunca lo vi pero no prosperó», expresó Cheddy.

A través de su cuenta de Instagram, García compartió un video en el que invita a los ciudadanos que se sientan afectados por las tarifas de las empresas distribuidoras de electricidad (EDES) a grabar un video o tomarse una foto frente a una estafeta de la entidad y enviarlo al número que ella facilitó o etiquetarla en redes sociales.