Edgar Cartier celebra 20 años en la industria musical impulsando talentos urbanos

Edgar Cartier celebra 20 años en la industria musical impulsando talentos urbano Edgar del Carmen Heredia, conocido en el mundo artístico como “Edgar Cartier”, celebra dos décadas de trayectoria en la industria musical, consolidándose como una de las figuras clave en la promoción, manejo y relaciones públicas de artistas urbanos, tanto nacionales como internacionales.

Durante estos 20 años, Cartier ha trabajado como promotor, road manager, asesor radial y estratega de comunicación, aportando al crecimiento de exponentes que hoy gozan de gran reconocimiento.

Actualmente colabora con el productor ejecutivo Boy Wonder, quien acumula más de 30 años de experiencia en el negocio de la música.

Junto a Boy Wonder, Cartier ha asumido proyectos de gran impacto, como las colaboraciones “Mírame”, de Nino Freestyle y Tivi Gunz, y “Doy”, con Nino Freestyle y La Insuperable, temas que han tenido fuerte rotación en la radio. Más recientemente, logró el “junte” de Jey One y Lomiiel, para el sencillo “Me gusta”.

Además de estas alianzas, Edgar Cartier desarrolla su proyecto independiente, con el objetivo de impulsar a la nueva generación de talentos urbanos. Entre los artistas con los que trabaja actualmente figuran Yaisel la Melodía, Nino Freestyle y Jezzy El Chef De Los Versos, junto a otras jóvenes promesas.

Su carrera comenzó en 2005 con Poeta Callejero, y más adelante con artistas como Joa El Súper MC y Mozart La Para, desempeñándose en promoción y desarrollo artístico.

Posteriormente, se independizó, destacando con el éxito “Que se muera de envidia”, colaboración de Paramba con Daddy Yankee.

En su recorrido, Cartier también ha tenido la oportunidad de colaborar con exponentes internacionales de la talla de J Balvin, entre otros, lo que reafirma su aporte al crecimiento y la proyección del género urbano.