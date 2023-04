Ediciones impresas HOY: Los acontecimientos más importantes de la semana

Este es un resumen de las ediciones impresas de la semana en el cual destacaremos las noticias que fueron de mayor interés y relevancia de dichas ediciones, comenzando desde el pasado lunes 17 de abril hasta la edición impresa de ayer sábado.

Lunes 17 de abril

Gobierno prohíbe entrada al país de 39 haitianos

El presidente Luis Abinader instruyó al director general de Migración, Venancio Alcántara, a no admitir en territorio nacional a 39 haitianos, entre ellos políticos, exfuncionarios y exlegisladores, por haber incurrido en conductas ilícitas y criminales, razón por la cual implican una amenaza para los intereses e instituciones de República Dominicana.

No podrán ingresar al país los ex primeros ministros Laurent Lamonthe y Evans Paul, los ex senadores Youri Latortue, Richard Lenine Hervé Fourcand y Gracia Delva, así como el expresidente de la Cámara de Diputados haitiana Jean Tholbert Alexis. De igual forma está vedada la entrada de Liszt Quitel, Rodolphe Jaar, Bredy Charlot, Kesner Normil, Assad Volcy, Víctor Prophane, Rony Celestin, Gary Bodeau, Espérance Pierre, Charles Kiko Saint-Rémy, Sherif Abdallah, Arnel Belizaire, Salim Succar, Reynold Deeb, Nénel Cassy, Berto Dorcé, Antonio Cheramy (a) Don Kato, Steve Khawly, Frantz Cole, Jean Mardoché Vil, Fritz Désiré, Dieuné Day, Romel Bell, Wakin Pierre, Jhonson André (a) Izo, Manuel Saloman (a) Manno y Joselito Petit-Homme (a) Ti Makak. Además, Carlo Petit-Homme (a) Ti Makak, Elan Luckson, Jermaine Stephenson (a) Gaspiyay, Albert Stevenson (a) Djouma, Julmé Ernst (a) Ti Greg y Woodley Ethéart.

Lunes 18 de abril

Una bala perdida terminó con los sueños de joven de 14 años

Carla Maribel Concepción, de 14 años, era la jugadora más valiosa del equipo de voleyball de la escuela Parroquial Domingo Savio y una estudiante meritoria de su curso. Su sueño era formar parte de la Selección Nacional de Voleyball, conocer el mundo a través del deporte y ser médico.

Pero sus deseos terminaron de forma abrupta la noche del pasado sábado, en Los Guandules, Distrito Nacional, cuando dos desaprensivos iniciaron un intercambio de disparos, hirieron de gravedad a un hombre e impactaron con dos balas a Carla, quien estaba sentada al frente de su casa. Las heridas le segaron la vida y fue declarada muerta la mañana del domingo

Miércoles 19 de abril

Caso Extraditables: MP negoció 2019 con holandés acusado de narco

El caso de Denni Goeede, uno de los tres fugitivos “peligrosos” solicitados en extradición y quien por segunda ocasión es arrestado en el país, podría abrir una “caja de Pandora” en la investigación que sobre las estructuras criminales Macro Maffia y No Limite Soldier, profundiza el Ministerio Público.

Así lo revelaron a esta reportera fuentes de entero crédito que aseguran, “el caso trae sorpresas”.

Indicaron las fuentes que Goeede fue condenado a 8 años de prisión, cuatro de ellos suspendidos tras un acuerdo al que arribó con la Fiscalía del Distrito Nacional.

Jueves 20 de abril

Abel Martínez asegura representa la esperanza de la gente de cara a elecciones 2024

El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, asegura ser la esperanza del pueblo dominicano de cara a las elecciones del 2024, a fin de hacer frente a la inseguridad ciudadana, el alto costo de los productos de la canasta familiar, el colapso del sistema de salud y el fracaso del sector educativo.

Al participar en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, el dirigente político expuso sobre su propuesta de gobierno y las transformaciones a impulsar.

Viernes 21 de abril

Déficit de agua es de 30 millones de galones diarios

El déficit de agua que ha causado la sequía y que está afectando diversos sectores de esta ciudad, es de 30 millones de galones diarios, equivalente a un 20 por ciento del consumo general. Pero la falta de lluvias no ha sido el único problema para que la población pueda abastecerse lo suficiente en estos momentos.

Y es que, a pesar de que los últimos aguaceros caídos aquí aportaron 40 centímetros a la presa de Tavera, ubicándola en 314.60 metros sobre el nivel del mar, esta necesitaría llegar a 327 metros para normalizarse. Es decir, la cantidad de agua registrada no ha impactado lo necesario, y se suman otros factores para que haya escasez.

Sábado 22 de abril

Presidente Abinader propone gran pacto cambio climático

El presidente Luis Abinader encabezó la segunda reunión del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, donde propuso un gran pacto entre gobierno, partidos políticos y sociedad civil para emprender acciones que impidan el deterioro del ecosistema.

La reunión ampliada se llevó a cabo en el Palacio Nacional en presencia de 12 representantes de instituciones del Estados, de los principales partidos políticos, universidades y del sector privado y social.

