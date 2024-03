Ediciones impresas HOY: Los acontecimientos más importantes de la semana

Les traemos un resumen de los acontecimientos más destacados de la semana, resaltando las noticias de mayor interés y relevancia de las ediciones impresas de la misma. Dando inicio desde el pasado lunes 18 de marzo hasta la edición impresa de ayer sábado, 23 de marzo.

Lunes 18 de marzo de 2024

Incendio cárcel La Victoria: sube a 10 número de ingresados, entre ellos tres bomberos

Aumentó a 10 el número de pacientes recibidos en las áreas de Emergencias de la Unidad de Quemados Pearl F. Ort y el Ney Arias Lora, tras un incendio ocurrido este lunes en el centro penitenciario La Victoria.

El doctor Julio Landrón, director general del Hospital Universitario Docente Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, dijo que de los pacientes recibidos, uno fue llevado sin vida al centro de salud, nueve fueron ingresados por inhalación de humo para fines de observación y de estos, dos presentan quemaduras entre 1 y 2% de superficie corporal.

Martes 19 de marzo de 2024

Abinader obtendría 45.4%, Leonel 33.1%, Abel 14.2%, según Horizon Research

La firma encuestadora Horizon Research LLC dio a conocer su más reciente estudio de opinión del mercado electoral, según los cuales, si las elecciones fueran hoy, el presidente Luis Abinader obtendría un 45.4%, Leonel Fernández 33.1%, y Abel Martínez 14.2%.

En ese mismo escenario, Miguel Vargas es favorecido por el 1% de los encuestados, Roque Espaillat (el cobrador) 0.9, Virginia Antares 0.6, Carlos Peña 0.4, María Teresa Cabrera 0.2; 3.1% aún no se ha decidido, y 0.3 dijo no saber, o no respondió.

Miércoles 20 de marzo de 2024

Resolución JCE prohíbe asistencia social no programada

“Los programas de asistencia social, ayuda comunitaria o de servicios públicos habituales que estén contemplados en la planificación regular del Estado, podrán desarrollarse, de manera habitual, siempre que su implementación o ejecución haya sido planificada con anterioridad al inicio de la campaña electoral el 8 de marzo de 2024”, señala la Junta.

En un comunicado, el organismo comicial limita además, el incremento de beneficiarios de estos programas durante la campaña electoral, de cara a las elecciones presidenciales y congresuales del próximo 19 de mayo.

Puede seguir leyendo: Resolución JCE prohíbe asistencia social no programada

Jueves 21 de marzo de 2024

Policía apresa hombre causó daños a puerta de sucursal bancaria tras disparar contra otro

La persona atacada logró salir ilesa de la agresión por arma de fuego.

La Policía Nacional informó hoy sobre el arresto de un hombre que era activamente buscado con relación a una denuncia por realizar un disparo contra otra persona que resultó ilesa, pero impactó los cristales de la sucursal de una entidad financiera en el municipio de Mao, provincia Valverde.

Se trata de Edickson Leonardo Torres Rodríguez (a) Jaro la Z, de 46 años, residente en el sector La Mina, de Mao, quien era buscado por disparar contra Nelson Odalis Peralta, quien minutos antes había sostenido una discusión con una mujer quien fue la persona que llamó al hoy detenido para que acudiera a defenderla.

Puede seguir leyendo: Policía apresa hombre causó daños a puerta de sucursal bancaria tras disparar contra otro

Viernes 22 de marzo de 2024

Procuraduría incinera más de 1,500 kilogramos de distintas drogas

Continuando con las actividades para enfrentar el tráfico de drogas, la Procuraduría General de República incineró más de 1,500 kilogramos de distintas sustancias narcóticas que fueron ocupadas en recientes operaciones ejecutadas a nivel nacional.

Las labores de incineración como cada semana estuvieron a cargo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el cual estableció en el informe semanal que los narcóticos tenían un peso total de 1,512.502, incluyendo más de 1,467.632 kilogramos de cocaína incautados en La Romana.

Puede seguir leyendo: Procuraduría incinera más de 1,500 kilogramos de distintas drogas

Sábado 23 de marzo de 2024

Caso Medusa: Macarrulla hijo admite pagó soborno por contrato con PGR

Aunque al momento de renunciar como ministro de la Presidencia, el empresario Lisandro Macarrulla rechazó las imputaciones del Ministerio Público contra su empresa Mac Construcciones en el caso Medusa, ayer su hijo Lisandro José Macarrulla admitió los hechos ante el juez del tercer juzgado de la instrucción, Amauri Martínez, tras arribar a un acuerdo con el Ministerio Público.

A cambio de una condena de tres años de reclusión bajo la modalidad de pena suspendida y el cumplimiento de varias reglas, Macarrulla Martínez, en representación de la entidad comercial, admitió haber pagado el soborno exigido por el contrato otorgado por la Procuraduría general (PGR) para la ejecución de obras construcción CCR La Nueva Victoria.

Puede leer: Caso Medusa: Macarrulla hijo admite pagó soborno por contrato con PGR