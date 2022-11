Embajada EEUU y RD, aumento a los policías, medidas contra pedófilos y más noticias en nuestro resumen de ediciones impresas de la semana

Este es un resumen de las ediciones impresas de la semana en el cual destacaremos las noticias que fueron de mayor interés y relevancia de dichas ediciones, comenzando desde el pasado lunes 21 de noviembre hasta la edición impresa de ayer sábado.

Lunes 21 de noviembre

El Gobierno en fuego cruzado por las deportaciones

El incremento de las deportaciones de indocumentados, principalmente de ciudadanos haitianos, tiene al Gobierno bajo el fuego cruzado de grupos nacionalistas, defensores de los derechos humanos, agencias internacionales y el gobierno de los Estados Unidos.

La crisis sociopolítica que vive Haití, recrudecida por la violencia y la anarquía que mantienen las bandas delictivas, ha puesto las alertas del Gobierno dominicano para evitar que las repercusiones de ese caos lleguen a la República Dominicana.

Ampliar aquí: El Gobierno en fuego cruzado por las deportaciones

Martes 22 de noviembre

Psiquiatra propone se imponga castración química a los pedófilos

Entrevista con el Doctor Rafael García, del Instituto de Sexualidad Humana de la UASD



La pedofilia es una patología de alto riesgo que debería ser castigada en el país con la castración química, afirmó el doctor Rafael García Álvarez, psiquiatra y terapeuta sexual que explica que, con ese tipo de intervención médica, se bloquea el impulso sexual de individuos que no tienen control sobre sus deseos.

“El pedófilo no tiene freno, no tiene control del impulso sexual, y por eso el impulso hay que bloquearlo, porque se convierte en un riesgo. En Estados Unidos estos individuos deben decir dónde se mudan y a ese barrio hay que informarle que hay un pedófilo. Pero eso aquí no ha ocurrido porque todavía nosotros tenemos una serie de prejuicios con ese tema”.

Leer nota completa aquí: Psiquiatra propone se imponga castración química a los pedófilos

Miércoles 23 de noviembre

Presidente sube salarios en PN

El presidente Luis Abinader dispuso aumentar el sueldo mínimo en la Policía Nacional a RD$20,443, el doble de lo que devengaba un raso al iniciar su Gobierno.

El incremento salarial está consignado en el Presupuesto General de 2022 ascendente a la suma de RD$1,175,000,000, y se aplicó desde un 2 por ciento hasta un 20 por ciento entre los rangos, se informó en un documento de prensa.

Leer más aquí: Presidente sube salarios en PN

Jueves 24 de noviembre

Robert Thomas resalta relación entre EEUU-RD

Robert Thomas

El encargado del Departamento de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana, Robert Thomas, señaló la colaboración continuada entre los gobiernos de ambos países como un ejemplo de éxito en las relaciones comerciales entre las naciones.

“Me invade un sentimiento de orgullo y optimismo por lo que el futuro tiene reservado para nuestra próspera relación. Hoy en día, un número récord de estadounidenses y dominicanos cruzan los océanos para explorar la cultura del otro, disfrutar de las encantadoras atracciones turísticas que nuestros dos países tienen para ofrecer, y estudiar en las universidades de ambos” dijo.

Viernes 25 de noviembre

Hipólito Mejía afirma Estados Unidos está acostumbrado a irrespetar a los países amigos

Hipólito Mejía

Mientras el expresidente Hipólito Mejía afirma que los estadounidenses están acostumbrados a irrespetar a los “países amigos” y define la prohibición a la exportación de azúcar del Central Romana “una bofetada al pueblo”, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica llama a la población a mantener la “cabeza fría” y a fomentar el respeto y las buenas relaciones entre RD y Haití para preservar el sosiego.

El exgobernante expresó “yo no sé pero es una bofetada al pueblo dominicano. Es un comportamiento que no es nuevo de los americanos. A mí me pasó, pero cuando tuve que decir sí, lo dije, pero cuando tuve que decir no, dije no”.

Leer nota completa aquí: Hipólito Mejía afirma Estados Unidos está acostumbrado a irrespetar a los países amigos

Sábado 26 de noviembre

Tres ministros buscarán que EEUU revoque medida contra Central Romana

Homero Figueroa

El Gobierno dominicano designará al Ministerio de Trabajo como responsable de liderar junto a los ministerios de Relaciones Exteriores y de Industria y Comercio como medida para buscar una solución que permita que Estados Unidos revoque la decisión de suspender la importación de azúcar producida por el Central Romana (CR).

La información la ofreció el director de Estrategia y Comunicación de la Presidencia, Homero Figueroa, quien informó que “el Gobierno dominicano buscará una solución mediante el diálogo y otras medidas que permitan revocar la decisión de los EU”.

Leer nota completa: Tres ministros buscarán que EEUU revoque medida contra Central Romana