Eduardo Alberto Then ahora dice “no hubo intención en mi respuesta” sobre madres solteras

Mayor general Eduardo Alberto Then, director general de la PN.

El director general de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, pidió disculpas la tarde hoy sobre las declaraciones emitidas más temprano sobre los hijos de las madres solteras que aspiren a ser parte de la institución del orden.

“Manifiesto mis sinceras disculpas por una expresión inadecuada, al tiempo que doy las seguridades de que para ingresar a nuestra policía los hijos de madres solteras no tienen ningún tipo de restricciones, conforme a los reglamentos institucionales y en cumplimiento de la Constitución de la República”, señaló Alberto Then.

“En ningún momento hubo intención en mi respuesta en el programa radial “El Gobierno de la Mañana” de denigrar la imagen y sacrificio de las madres dominicanas responsables de la crianza y formación de sus hijos. Muy por el contrario siempre he dicho que son heroínas que merecen todo el apoyo y el respaldo de nuestra sociedad”, recoge el comunicado.

Then agregó que en el proceso de depuración al que será sometido la entidad del orden la expresión utilizada en el programa radial “El Gobierno de la Mañana” no se corresponde con su actuación.

“Este viernes, durante una entrevista radial, al responder una pregunta sobre el proceso de depuración que aplicaremos a los aspirantes a ingresar a la Policía Nacional, que implica controles más estrictos, expresé una idea que no se corresponde con mi pensamiento ni actuación”, afirmó al iniciar las palabras de disculpas.

#Comunicado 📹 Director General de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, asegura NO habrá restricciones para que hijos de madres solteras ingresen a la Policía Nacional. pic.twitter.com/PwZA4q4YBO — Policía Nacional República Dominicana (@PoliciaRD) November 26, 2021

Declaración inicial

El director general de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, dijo este viernes que no aceptarán dentro la institución del orden a miembros que sean hijos de madres solteras.

“Nosotros vamos a captar de ahora en adelante hijos de papá y mamá, que estén vivos, que estén ahí con ellos. Que nosotros podamos exigirles a través de sus padres cuál es la educación que le han dado. Nosotros no vamos a aceptar mucho al policía, o en el reclutamiento, hombres y mujeres de madres solteras, vamos a tener mucho cuidado con eso”, manifestó Then en el programa radial El Gobierno de la Mañana transmitido por la Z101.

Dijo además que, esas madres solteras se ven obligadas a salir a trabajar para llevar el sustento al hogar, no tienen la capacidad para brindar una buena educación y formación a sus hijos.

“Esas madres por la desigualdad que han sufrido tienen que irse a trabajar para mantener a sus hijos y tienen que dejarlos solos”, agregó el director general del cuerpo del orden.

Reacciones

Ante estas declaraciones del mayor general Eduardo Alberto Then, en relación a que este no aceptará en la institución agentes que sean hijos de madres solteras, las críticas no se ha hecho esperar en las redes sociales por parte de diversas personalidades del ámbito político, empresarial, comunicacional, entre otros.