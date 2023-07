Eduardo Estrella a Yván: Yo no me reuní a escondida con miembros Cámara de Cuentas

El presidente del Senado de la República, Eduardo Estrella, arremetió contra el legislador Yván Lorenzo, luego de que lo acusara de haber sostenido una reunión a escondida con las tres integrantes del pleno de la Cámara de Cuentas, supuestamente como parte del plan de descrédito orquestado contra el ente auditor.

“A lo que a mí respeta senador (Yván Lorenzo), porque usted me mencionó. Yo no fui a buscar a nadie. Ellas (Elsa María Catano, vicepresidenta de la Cámara de Cuentas; Tomasina Tolentino, secretaria auxiliar y Elsa Peña, miembro) me pidieron una cita a mí, no fue a escondida. La cita fue aquí en el Senado con el presidente de la Cámara de Diputados (Alfredo Pacheco). Yo no he salido a buscar a nadie. Ahora, el que me pide cita a mí como presidente del Senado, yo se la doy”, sostuvo durante su turno de exponencia en la sesión de ayer miércoles.

Según el vocero del bloque de senadores del Partido de la Liberación Dominicana, por orden del presidente Luis Abinader, una serie de funcionarios (del Poder Ejecutivo y Legislativo) se han reunido a escondidas con miembros de la CC con la intención de sonsacarles.

Entre ellos, el congresista citó a sus colegas Antonio Taveras Guzmán y Eduardo Estrella, así como a Eilyn Beltrán Soto, asistente de Abinader.

