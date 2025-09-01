EDUCA advierte sobre desafíos en el inicio del año escolar 2025-2026

En el marco del inicio del año escolar 2025-2026, la directora ejecutiva de Acción Empresarial por la Educación (EDUCA), Yahaira Sosa, abordó los principales desafíos del sistema educativo dominicano, haciendo énfasis en la necesidad de cumplir el calendario escolar y elevar la calidad de los aprendizajes.

Durante una entrevista, en el programa Uno+ Uno de Teleantillas canal 2, Sosa señaló que esta semana representa una etapa crucial para consolidar el arranque del año lectivo, luego de una jornada inicial marcada por ausencias estudiantiles y dificultades logísticas en algunos centros educativos. “El cumplimiento del calendario escolar debe ser innegociable”, afirmó.

La directora de EDUCA también subrayó la importancia de que las sesiones colectivas, que no iniciaron en la fecha prevista, se reinicien sin contratiempos. “La docencia debe desarrollarse como fue planificada, respetando los tiempos estipulados en el currículo”, indicó.

Uno de los temas centrales de la conversación fue la calidad educativa, que según Sosa, sigue siendo una materia pendiente en el país. “La calidad de la docencia debe reflejarse en la calidad de los aprendizajes. Es urgente salir de los lugares deshonrosos que ocupamos en los indicadores internacionales”, expresó.

Para avanzar en ese sentido, la directora de EDUCA destacó varias iniciativas que deben fortalecerse, como la auditoría escolar, la alimentación escolar, el transporte estudiantil y la capacitación docente. “Se ha hecho bastante para brindar tranquilidad a las familias, pero aún queda mucho por hacer en términos de gestión y formación”, agregó.

EDUCA reiteró su compromiso de trabajar junto al empresariado y las autoridades educativas para garantizar una educación de calidad, inclusiva y adaptada a los retos del siglo XXI.