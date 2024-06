Educa favorece seguir las Pruebas Nacionales

Ante la discusión que se ha generado la posibilidad de eliminar las Pruebas Nacionales del nivel preuniversitario, la Acción Empresarial por la Educación (Educa) considera que lo aconsejable es conservar todas las mediciones que se puedan realizar sobre todo al final de un ciclo formativo, ya que es importante tener información de cómo le ha ido a los estudiantes y a partir de ahí trazar planes.

Darwin Caraballo, directivo de la organización, reconoce que las pruebas diagnósticas que se aplican al final de la primaria y en el tercero de la secundaria, tienen un alto valor agregado para introducir correctivos y ver justamente qué políticas debe desarrollar el Ministerio de Educación para la mejora de la calidad de la educación.

Sin embargo, refiere que no hay dudas de que las Pruebas Nacionales deben ser y revisadas y modificadas para que se sean útiles en la toma de decisiones, pero reitera que la opción de quitarlas no sería la mejor de todas ni la más recomendable.

Entiende que una utilidad de las mismas puede ser en torno a la enseñanza preparatoria para los estudios del nivel superior

“Si tal vez la transformación de ese instrumento para que sea útil, por ejemplo, como un insumo fundamental para los ciclos propedéuticos de la educación superior”, expresó Caraballo.

Más que asignaturas

En torno a sí las Pruebas Nacionales deben retomar preguntas para evaluar el docente y la gestión del centro, como se hacía hace algunos años, Caraballo indicó que si bien las pruebas miden el nivel de logro de aprendizaje de los estudiantes, no sería una mala idea que recogiera como un dato relevante para la formulación de mejores políticas públicas las opiniones de los estudiantes sobre sus docentes, directores y y el funcionamiento de su centro educativo en general. No obstante, aclara ese no puede ser la parte esencial de la prueba.

Evaluación 360

Caraballo señala que evaluar siempre es importante en todos los niveles del sistema educativo. “Mantener esa filosofía y esa cultura de evaluación en todos los niveles de sistema, creo deberá ser la recomendación más sensata que Educa pueda dar al respecto”, indicó.

Debate

No es la primera ocasión que surge un debate de la pertinencia de mantener o no las Pruebas Nacionales que se aplican al final de nivel primario y el secundario. Y como es de esperarse algunas voces están a favor y otras en contra.

En esta ocasión el debate lo inició las propias autoridades educativas que afirmaron que evalúan la posibilidad de eliminarlas, bajo alegato de que con las diagnósticas, que se aplican desde 2017, obtienen más información para adoptar los correctivos en la formación del estudiante que continúa en el sistema. Pero aún no hay una decisión.

De hecho, desde hace pocos años, los estudiantes del sexto de la primaria (anterior octavo) no reciben las Pruebas Nacionales, sino las diagnósticas. Y para el próximo año escolar no se aplicarían en el programa básico para adultos, quedando las Pruebas Nacionales solo para final del bachillerato, en caso se mantengan.