EDUCA rechaza suspensión de docencia en Bonao

  • Hoy
EDUCA rechaza suspensión de docencia en Bonao

Yahaira Sosa Machado, directora ejecutiva de EDUCA

Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) rechazó este miércoles la paralización de clases en centros educativos del municipio Bonao, provincia Monseñor Nouel.

La organización calificó como inaceptable interrumpir el derecho a la educación de miles de estudiantes, lo que representa un golpe a la equidad y a la calidad del sistema educativo.

Al respecto, Yahaira Sosa Machado, directora ejecutiva de EDUCA, subrayó que las aulas no deben convertirse en escenarios de disputas políticas, personales o gremiales. Recordó que la escuela debe ser un espacio protegido, enfocado en el aprendizaje y el desarrollo integral de los alumnos.

Leer más: ADP inicia año escolar en Bonao con suspensión de clases

En ese sentido, Sosa hizo un llamado a la dirigencia magisterial a actuar con responsabilidad y a priorizar el interés superior de los niños, conforme lo establecen las leyes y compromisos internacionales.

«La educación no puede ser rehén de conflictos ajenos a su propósito fundamental,» expresó Sosa, reiterando el compromiso de EDUCA con una educación pública de calidad, inclusiva y continua.

«Los estudiantes de Bonao merecen estar hoy en las aulas, recibiendo clases sin interrupciones ni demoras.»

Añadió que “la garantía del derecho a la educación está por encima de cualquier interés particular o coyuntura circunstancial.”

Seguir leyendo: “La escuela es su casa”: el mensaje de Luis Abinader al iniciar el año escolar 2025-2026

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

EDUCA rechaza suspensión de docencia en Bonao
EDUCA rechaza suspensión de docencia en Bonao
27 agosto, 2025
Ferroníquel en Bonao: ¿Qué es, para qué se usa y por qué el Estado busca revocar contrato minero?
Ferroníquel en Bonao: ¿Qué es, para qué se usa y por qué el Estado busca revocar contrato minero?
26 agosto, 2025
ADP inicia año escolar en Bonao con suspensión de clases
ADP inicia año escolar en Bonao con suspensión de clases
26 agosto, 2025
Bonao se moviliza: marcha del Falpo contra prolongados apagones
Bonao se moviliza: marcha del Falpo contra prolongados apagones
12 agosto, 2025
El legado que dejó el maestro Cristian Tiburcio en Bonao
El legado que dejó el maestro Cristian Tiburcio en Bonao
23 julio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Educación dominicana: otro año escolar atrapado en la mediocridad política

Educación dominicana: otro año escolar atrapado en la mediocridad política

Hacia una visión geoestrategica dominicana

Hacia una visión geoestrategica dominicana

Mi vida con los muertos

Mi vida con los muertos

‘La Chaise Adulte’ de Iván Tovar cautiva dominicanos

‘La Chaise Adulte’ de Iván Tovar cautiva dominicanos

De regreso

De regreso

Edición impresa, martes 26 de agosto de 2025

Edición impresa, martes 26 de agosto de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo