Educación aboga por fomentar respeto a la Constitución en los estudiantes

El ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, abogó hoy por la implementación de un programa de conocimiento, formación y respeto sobre la Constitución de la República en los centros educativos, en un trabajo conjunto con el Tribunal Constitucional a nivel nacional.

Al improvisar un breve discurso en su participación en el acto de lectura de la Constitución en el lenguaje braile por parte de estudiantes no videntes, Peña Mirabal valoró la iniciativa, al tiempo que sugirió su extensión a todos los planteles públicos y privados del país.

Felicitó al Tribunal Constitucional por la iniciativa de fomentar el conocimiento y la defensa de la Carta Magna en los estudiantes de centros educativos públicos y privados, a la vez que pidió a su incumbente, magistrado Milton Ray Guevara, llevar esta labor a la mayor cantidad de planteles posibles a nivel nacional.

Peña Mirabal afirmó ante cientos de estudiantes presentes, que en sus hombros descansa fundamentalmente el respeto, el conocimiento y la defensa de la Constitución, ya que son el futuro de la nación y de quienes dependerá que el país avance o retroceda.

“El presidente Danilo Medina manifestó que nadie da lo que no tiene, y yo sumo a eso, que nadie defiende lo que no conoce, por tanto, nosotros queremos felicitar al Tribunal Constitucional por este tremendo acto. Ya le he pedido ver si lo podemos llevar a la mayor cantidad de centros educativos del país, porque solo ustedes, son los que tendrán la responsabilidad, junto a la generación actual, de que esta Carta Magna, esta ley de leyes, no sucumba nunca en nuestro país”, sostuvo Peña Mirabal.

Al ministro Peña Mirabal le correspondió la lectura del capítulo 63 de la Carta Magna, en lo referente al Derecho a la Educación, el cual expresa: “Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades; sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación, aspiraciones”.

“En consecuencia, la educación tiene por objeto la formación integral del ser humano a lo largo de toda su vida, y debe orientarse hacia el desarrollo de su potencial creativo y de sus valores éticos, así como la búsqueda del acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura”, indicó.

“La familia es responsable de la educación de sus integrantes, y tiene derecho a escoger el tipo de educación de sus hijos menores. El Estado garantiza la educación pública gratuita, y la declara obligatorio en el nivel inicial, básico y medio. La oferta para el nivel inicial será definida en la ley, la educación superior, en el sistema público, será financiada por el Estado, garantizando una distribución de los recursos proporcional a la oferta educativa de las regiones de conformidad con lo que establezca la ley”.

“El estado velará por la gratuidad y la calidad de la educación general, el cumplimiento de sus fines y la formación moral, intelectual y física del educando. Tiene la obligación de ofertar el número de horas lectivas que aseguren el logro de los objetivos educacionales”.

“El Estado reconoce el ejercicio de la carrera docente como fundamental para el pleno desarrollo de la educación y de la nación dominicana, y, por consiguiente, es su obligación proponer a la profesionalización, a la estabilidad y dignificación de los y las docentes. Son obligaciones del Estado la erradicación del analfabetismo, y la educación de personas con necesidades especiales, y con capacidades excepcionales”.