Educación dice suma 1,265 aulas y 36 centros JEE

Treinta y seis centros educativos serán incluidos en el programa de Jornada Escolar Extendida (JEE) el próximo año escolar, según las autoridades, que indicaron iniciará el lunes 25, contará con 1,265 aulas más y 302 móviles.

Otra novedad del nuevo año escolar informada es que más de 124,000 docentes serán formados en el enfoque STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas), gracias al apoyo de ocho mil técnicos y pedagogos.

Las declaraciones fueron ofrecidas tras la reunión de preparación del año lectivo 2025-2026 que sostuvieron funcioanrios del área con el presidente de la República, Luis Abinader.

Durante la reunión, celebrada en el salón Ercilia Pepín del Ministerio de Educación (Minerd), pasaron balance de los avances logrados en los preparativos para el regreso a clases. En ese sentido, el director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), Víctor Castro, informó comenzaron a distribuir los uniformes, calzados y kits escolares.

También estableció que han entregado butacas, libros y computadoras, incluyendo materiales recuperados y almacenados previamente.

Sobre la educación inicial

El presidente Abinader resaltó que la educación inicial se ha fortalecido, lo que responde a una planificación iniciada en el 2022, cuando el Ministerio de Educación diseñó un plan estratégico para ampliar la cobertura en este nivel.

En ese sentido, explicó en 2022 comenzaron a habilitar nuevas aulas especializadas y a formar a los docentes para atender a niños desde los tres años. Gracias a eso, cientos de aulas están listas y equipadas, garantizando entornos seguros, estimulantes y apropiados para el desarrollo temprano.

Abinader apuntó, además, que durante su gestión ha triplicado la cantidad de niños en educación inicial, un avance se complementa con la creación de más de 80 estancias infantiles, a través del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi).

Aunque reconoció que esa cobertura coincide con lo que establece la Ley General de Educación, que dispone la escolarización a partir de los tres años de edad, Abinader indicó que no se le había dado la importancia debida. “La educación desde los tres años no es una ocurrencia. Está en la ley y ahora estamos garantizando que se cumpla”, sostuvo Abinader.

Abinader agregó que el objetivo es garantizar el acceso a la educación temprana para todos los niños. Además, destacó que esas iniciativas permiten que muchas madres puedan integrarse al mercado laboral, al contar con un espacio seguro para sus hijos.

Los pilares educativos

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, explicó que los trabajos de cara al año escolar se han centrado en cuatro ejes clave: infraestructura y cupos, personal docente y administrativo, bienestar estudiantil y dotación de materiales educativos.

“Estamos trabajando en estos cuatro frentes, para garantizar no sólo un inicio de año escolar exitoso, sino, todo un año escolar exitoso. En este momento se desarrolla una jornada de capacitación masiva, a través de la que estamos fortaleciendo la formación de los docentes en STEAM y haciendo énfasis en la formación docente, para un impacto en la calidad educativa”, dijo el ministro al respecto.

Ese proceso formativo tiene como objetivo, señaló, en una nota de prensa, fomentar un aprendizaje innovador e interdisciplinario desde las aulas, para preparar a los estudiantes con las competencias que el país necesita.