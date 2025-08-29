Educación en cárceles: DGSPC da inicio al año escolar con 6,654 estudiantes

  • Hoy
Educación en cárceles: DGSPC da inicio al año escolar con 6,654 estudiantes

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) inició el año escolar 2025-2026 en diversos centros de corrección y rehabilitación del país, con una matrícula de 6,654 estudiantes privados de libertad que acceden a programas de educación  de los ciclos de básica y secundaria.

Con una ceremonia realizada en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís y retransmitida de manera simultánea, quedó oficialmente inaugurado el año escolar en los demás recintos.

El subdirector de Asistencia y Tratamiento de la DGSPC, Bernardo Henríquez Maldonado, encabezó el acto y destacó que la educación constituye una parte esencial del proceso de rehabilitación, ya que fortalece las oportunidades de reinserción social y contribuye a la reducción de la reincidencia.

La actividad inaugural contó con la presencia de autoridades locales y representantes de diversas instituciones de San Pedro de Macorís, entre ellos: Yobanny Agustina Baltazar Núñez, gobernadora de la provincia; el coronel Juan Herrera Vásquez, del Ejército de República Dominicana (ERD); y el capitán Eduardo Mercedes, de la Policía Nacional.

Leer más: “La escuela es su casa”: el mensaje de Luis Abinader al iniciar el año escolar 2025-2026

20250826 171053053 iOS

Asimismo, asistieron la encargada nacional de Educación, María Teresa De León Nivar; José Ignacio Narciso Adames, director del centro de San Pedro de Macorís; René Ogando Doler, supervisor regional, así como funcionarios de la alcaldía local, directivos de la DGSPC y responsables de la coordinación educativa en los establecimientos.

Actualmente, el sistema penitenciario cuenta con 24,881 Personas Privadas de Libertad (PPL), de las cuales un 26.74% participa en programas formales de Educación Básica y Secundaria de Adultos del Ministerio de Educación (Minerd). El resto se involucra en procesos formativos complementarios, como talleres del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) y programas universitarios.

Con la puesta en marcha del inicio del año escolar en los centros penitenciarios la DGSPC promueve programas de tratamiento y rehabilitación social, y cumple con la Ley 113-21 que, en su capítulo 1, sobre los derechos de las personas privadas de libertad, dispone que estas tienen derecho a “participar en actividades educativas, culturales, deportivas y recreativas encaminadas a su desarrollo integral”.

20250826 173247586 iOS 1
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Educación en cárceles: DGSPC da inicio al año escolar con 6,654 estudiantes
Educación en cárceles: DGSPC da inicio al año escolar con 6,654 estudiantes
29 agosto, 2025
El positivo mensaje que lleva la Contraloría a estudiantes de Uteco
El positivo mensaje que lleva la Contraloría a estudiantes de Uteco
27 agosto, 2025
Cooperativa La Telefónica premia a 70 estudiantes
Cooperativa La Telefónica premia a 70 estudiantes
27 agosto, 2025
ADP inicia año escolar en Bonao con suspensión de clases
ADP inicia año escolar en Bonao con suspensión de clases
26 agosto, 2025
Presidente Luis Abinader dice: “voy a seguir hablando mucho”
Presidente Luis Abinader dice: “voy a seguir hablando mucho”
26 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Inauguran clínica Cardiovascular de la Mujer

Inauguran clínica Cardiovascular de la Mujer

Leyes muertas

Leyes muertas

Luis, Josefa y las “tragedias que (no) pasan”

Luis, Josefa y las “tragedias que (no) pasan”

Cerca del 70% de RD es vulnerable a inundación, destacan capacidad de respuesta de entidades

Cerca del 70% de RD es vulnerable a inundación, destacan capacidad de respuesta de entidades

La elegante respuesta de Jennifer Ventura, Miss Universo RD, a las críticas de la ex ministra de la Mujer

La elegante respuesta de Jennifer Ventura, Miss Universo RD, a las críticas de la ex ministra de la Mujer

¡Como negocio, Soto cumplió!

¡Como negocio, Soto cumplió!

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo