El ministro de Educación, Ángel Hernández, reveló este lunes que esa dependencia se ahorra RD$70 millones mensuales en nómina tras la cancelación de «un grupo» que ganaba entre RD$200,000 y RD$150,000, pero no desempeñan ninguna labor.

«Había también otro tipo de personal que no tenía ninguna función, pero no eran de carrera. Entones, a esos que no eran de carrera, si los hemos desvinculando… la nómina del Ministerito (de Educación) tiene como 70 millones mensuales menos que antes», aseguró el ministro durante una entrevista en el programa El Día.

Hernández indicó que entre los cancelados, se encuentras varios maestros que residen fuera del país.

«Todos los días estamos despidiendo docentes que viven en Estados Unidos… Es un proceso un poco largo, pero sistemático, porque hay que volver a un molde en donde el que utilice un salario del Ministerio debe justificarlo», expresó.

El funcionario agregó que en la sede principal del Minerd, ubicada en la avenida Máximo Gómez, de la capital, en la actualidad existe un hacinamiento, por lo que seguirán trabajando en cómo mejorar esas condiciones.

«Los espacios del Ministerio de Educación no son suficientes para la cantidad de gente que hay», dijo.

