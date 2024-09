El expelotero de Grandes Ligas y empresario Edwin Encarnación desmintió las percepciones públicas que califican a su esposa, la comunicadora Karen Yapoort, como una mujer «derrochadora».

Encarnación destacó el papel clave que Yapoort desempeña en la administración de las finanzas familiares.

Subrayó que ella no solo maneja con responsabilidad los recursos económicos, sino que además se esfuerza por ahorrar y optimizar el presupuesto familiar.

​ Dijo además que el trabajo fue la clave para lograr el éxito del que disfruta actualmente.

Al ser entrevistado por Juan Carlos Guilbe para el programa “Finanzas con humor”, el Al Bat, Edwin Encarnación, reveló que forjó una fortuna de casi $124 millones de dólares durante sus 16 temporadas en Grandes Ligas.

Asimismo, explicó el sacrificio que hizo para trabajar constantemente en sus objetivos jugaron un rol primordial en el desarrollo de su patrimonio, en la entrevista que puede verse en extenso en el canal de YouTube Finanzas con Humor.

Edwin Encarnación, quien cuenta con una prolífica carrera en el béisbol, señala que su éxito no fue solo por su talento, sino por ser un jugador disciplinado.

«La mayoría de muchachos no llegan por falta de disciplina, no tienen esa disciplina, tienen el talento, pero no la disciplina y si tú unes a un talento sin disciplina, no está en nada. Ahora, tú tienes el talento y tiene la disciplina vas a llegar lejos y eso es lo que le falta a muchos muchachos jóvenes que firman hoy en día», explicó.

A la par de la disciplina, Edwin Encarnación, ostenta otros valores importantes que contribuyeron a formarlo profesionalmente.