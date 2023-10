EE. UU. destaca clima de inversión de RD; dice que instituciones democráticas van en ascenso

Washington D.C.-Los Estados Unidos valoró positivamente los esfuerzos de la actual administración de Gobierno de República Dominicana bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, afirmando que “han llevado a RD a destacarse como uno de los pocos países de la región donde los ideales e instituciones democráticas están en ascenso”, en su reporte sobre el Clima de Inversiones 2023 (The U.S. Department of State ‘s Investment Climate Statements).

En dicho reporte, publicado por el Departamento de Estado, se destaca que la actual administración continúa cumpliendo con su compromiso de mantener la lucha contra la corrupción, mantiene el respeto a la autonomía e independencia del Ministerio Público.

La creación de un Ministerio de Justicia es bien valorado, con el propósito, entre otros, de que pueda monitorear el sistema penitenciario, dando paso a que el Ministerio Público concentre sus esfuerzos en las investigaciones. A pesar de estas acciones, señala que aún persisten “tardanzas significativas en obtener una decisión” del Poder Judicial.

Manifestó el éxito del Gobierno Dominicano en lograr la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio en el año 2022. Por otro lado, resalta el esfuerzo continuo del gobierno para la solución de las disputas relativas a los terrenos expropiados desde administraciones anteriores; así como la puesta en marcha del Consejo Consultivo Nacional de Propiedad Intelectual, “creando así un proceso formal institucionalizado para responsabilizar a las agencias de DPI”, que anteriormente no existía.

En el ámbito económico, el reporte sobre el Clima de Inversiones 2023 enfatiza que Estados Unidos continúa siendo el inversionista más importante en la República Dominicana, resaltando laimportancia del RD-CAFTA, y que continúa siendo el mayor receptor de inversión dominicana en el exterior.

Cambio climático y seguridad ciudadana

La vulnerabilidad del país frente a los efectos del cambio climático es mencionada, a pesar de sus reducidas emisiones de gases de efecto invernadero.

Asimismo, resalta que el gobierno está trabajando en el ámbito doméstico y la comunidad internacional para mitigar los efectos del cambio climático, afirmando que “el presidente Abinader informó que el 27 de febrero de 2023 presentará al legislativo un Proyecto de Ley de Agua que buscará acabar con la dispersión institucional de este sector. Manifestó que el cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente es una prioridad de su administración.”

A pesar de los esfuerzos positivos de la administración del Presidente Abinader, el Departamento de Estado de los EEUU destaca en el reporte la situación de inseguridad a raíz de actividades criminales. Además establece puntos a fortalecer en derecho laboral.

Reporte sobre Clima de Inversión 2023

Las Declaraciones sobre el Clima de Inversión del Departamento de Estado de EE.UU. proporcionan información específica sobre el clima empresarial de más de 160 países y economías. Este reporte es elaborado por la Oficina de Asuntos Económicos y Empresariales de dicho Departamento.

Enlace para el citado reporte: https://www.state.gov/reports/2023-investment-climate-statements/dominican-republic/