EE.UU. extiende a marzo de 2026 prohibición de que sus aerolíneas vuelen a Puerto Príncipe

  • EFE
EE.UU. extiende a marzo de 2026 prohibición de que sus aerolíneas vuelen a Puerto Príncipe

La Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. ha extendido hasta el 7 de marzo de 2026 la prohibición de que las aerolíneas estadounidenses vuelen a Puerto Príncipe, la capital de Haití, al considerar que las bandas criminales siguen controlando la ciudad y sus áreas circundantes y tienen capacidad para atacar los aviones.

“La FAA continúa prohibiendo las operaciones de aviación civil estadounidense por debajo de los 10.000 pies sobre el nivel medio del de Marzo en áreas específicas del espacio aéreo haitiano, en respuesta a la continua incapacidad de las fuerzas de seguridad para prevenir ataques contra aeronaves en Puerto Príncipe y sus alrededores”, explicó el organismo en un comunicado.

La agencia emitió por primera vez en marzo esta prohibición, cuya validez expiró la semana pasada, y estima ahora que en los seis meses que han transcurrido desde entonces estas bandas han extendido “su área de operaciones hasta controlar casi el 90 % de Puerto Príncipe y las rutas estratégicas y zonas fronterizas circundantes».

También apunta que en ese lapso se ha registrado al menos un caso en el que grupos criminales han disparado armas ligeras contra aeronaves dentro del área que había quedado restringida por su prohibición de marzo.

El comunicado subraya que las fuerzas de seguridad haitianas e internacionales “experimentan una persistente escasez de personal y equipamiento” y “tienen una capacidad limitada para contrarrestar las actividades” de estos grupos.

La entidad federal considera que estas bandas, cuyo grupo consolidado (Viv Ansanm) Washington considera desde mayo como una organización terrorista, continúan teniendo acceso a armamento ligero y drones que pueden ser usados para atacar aviones volando a baja altitud.

La FAA considera en cambio que estas organizaciones siguen sin tener una presencia considerable en otras partes del país, donde no hay antecedentes de ataques a aviación ni aeropuertos, por lo que considera que los aeropuertos de Cabo Haitiano (norte del país) y Antoine Simon (en el suroeste) son seguros.

Tragedia en Haití: dos agentes de la Policía fallecen tras accidente con dron en Puerto Príncipe
EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

EE.UU. extiende a marzo de 2026 prohibición de que sus aerolíneas vuelen a Puerto Príncipe
EE.UU. extiende a marzo de 2026 prohibición de que sus aerolíneas vuelen a Puerto Príncipe
8 septiembre, 2025
Carlos Alcaraz hace historia tras una vibrante final del US Open
Carlos Alcaraz hace historia tras una vibrante final del US Open
8 septiembre, 2025
Caso Epstein: Mike Johnson se retracta de afirmación sobre de Donald Trump de que era informante de FBI
Caso Epstein: Mike Johnson se retracta de afirmación sobre de Donald Trump de que era informante de FBI
8 septiembre, 2025
Buques, milicias y denuncias: Venezuela cierra filas contra la «amenaza» de EE.UU.
Buques, milicias y denuncias: Venezuela cierra filas contra la «amenaza» de EE.UU.
6 septiembre, 2025
“Fuera yankis del Caribe”: protestan en Santo Domingo en medio de tensión entre EE.UU. y Venezuela
“Fuera yankis del Caribe”: protestan en Santo Domingo en medio de tensión entre EE.UU. y Venezuela
6 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

De barrer pisos a levantar La Sirena: una de las inspiradoras historias con las que debutó Migrantes

De barrer pisos a levantar La Sirena: una de las inspiradoras historias con las que debutó Migrantes

#SinFiltro: El renacimiento de una marca personal

#SinFiltro: El renacimiento de una marca personal

Aprovechemos a Plenitud el Jubileo 2025

Aprovechemos a Plenitud el Jubileo 2025

La inteligencia artificial generativa y la urgencia de una reforma fiscal en la República Dominicana

La inteligencia artificial generativa y la urgencia de una reforma fiscal en la República Dominicana

Generacion ADR y el derecho a la autonomía reproductiva

Generacion ADR y el derecho a la autonomía reproductiva

El Papa León XIV declara al genio de la informática adolescente Carlo Acutis como el primer santo milenario

El Papa León XIV declara al genio de la informática adolescente Carlo Acutis como el primer santo milenario

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo