EE.UU quiere drones puedan ser identificados de forma remota

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) propuso una nueva regulación para drones en su territorio que permitiría hacerles un seguimiento e identificarlos de forma remota.

La agencia explicó en un comunicado publicado en su página web, que el objetivo es “la integración segura” de los aviones no tripulados en el espacio aéreo estadounidense.

La propuesta ha sido publicada en el Registro Federal, el boletín oficial del Estado en el que se difunden leyes, normas y avisos públicos; y ahora se abre un período de 60 días para recibir comentarios del público para que después la FAA elabore un plan definitivo.

De salir adelante, habría un plazo de tres años desde su entrada en vigor para que todos los drones que operen en el espacio aéreo de EE.UU. cumplan con el requisito de poder ser identificados desde la distancia.

De acuerdo a datos de la FAA, los drones son el segmento que más está creciendo en todo el sector de transportes en EE.UU., con cerca de 1,5 millones de aviones no tripulados y 160.000 personas que pilotan estos aparatos de forma remota registradas ante esta agencia gubernamental.

La nota detalla que la regulación propuesta se aplicaría a los drones que deben ser registrados ante la FAA (los aviones no tripulados de menos de 0,24 kilogramos no tienen la obligación), así como las personas que operan aparatos civiles provenientes del extranjero en territorio estadounidense.

La Alianza Comercial de Drones, que engloba a fabricantes, distribuidores y propietarios de esta clase de aviones, dio la bienvenida a la iniciativa, aunque expresó su preocupación por el plazo de tres años, que consideró excesivo.

En ese sentido, advirtió de que la tardanza en la aplicación de lo que denominó “identificación remota” privará al público de grandes beneficios “de seguridad, humanitarios y de eficiencia” en los drones comerciales y señaló que la implementación apenas acarreará costes para la mayoría de los operadores.