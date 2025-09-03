EE.UU. reanuda acuerdo con un software de espionaje israelí para el control de inmigración 

  • EFE
EE.UU. reanuda acuerdo con un software de espionaje israelí para el control de inmigración 

Getty Images

Washington. Estados Unidos reanudó un acuerdo contractual con la empresa israelí Paragon Solutions, una de las tecnológicas de espionaje más poderosas del mundo, para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas estadounidense (ICE, por sus siglas en inglés) después de que la Administración de Joe Biden lo pausara.

“Este contrato es para una solución propietaria completamente configurada, que incluye licencia, hardware, garantía, mantenimiento y capacitación. Esta modificación es para levantar la orden de suspensión de trabajo”, recoge la nueva licitación publicada en el sistema de contratos federales que EFE pudo comprobar después de que lo reportara el medio especializado All-Source Intelligence.

El pasado 27 de septiembre de 2024, bajo la presidencia de Biden, EE.UU. firmó un contrato con Paragon Solutions para adquirir el software y otras licencias por valor de 2 millones de dólares.

Unos días después, el 8 de octubre de ese mismo año, la Administración paralizó el contrato porque detectaron que violaba una ley federal aprobada en 2023, bajo el mandato del demócrata, que prohibía al Gobierno utilizar un software espía comercial que presentara riesgos para la seguridad nacional.

Además, la Casa Blanca detectó conductas inapropiadas por parte de la empresa en otros países que iban en contra de la protección de la seguridad, los derechos humanos y las minorías, que buscaba la orden del demócrata.

Lee más: Soluciones de software

Sin embargo, hace unos días, el pasado 3 de agosto, la Administración de Donald Trump decidió reactivarla.

Paragon cuenta con una poderosa herramienta similar al polémico Pegasus, el software espía también israelí que se utilizó para hackear cuentas de WhatsApp y a usuarios de iPhone y que afectó a personalidades importantes, entre ellos, políticos de alto nivel.

El de esta compañía se llama Graphite, y según recogen varios medios, ya se han detectado ataques con esta herramienta a periodistas europeos y activistas. Según The Washington Post habría llegado a defensores de migrantes y personas cercanas al Papa Francisco.

Este es un nuevo paso en la ofensiva contra los inmigrantes que la Administración de Donald Trump está llevando a cabo. Además de realizar redadas masivas, está deportando a personas a terceros países y se está encarcelando antes de celebrar un juicio.

EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

EE.UU. reanuda acuerdo con un software de espionaje israelí para el control de inmigración 
EE.UU. reanuda acuerdo con un software de espionaje israelí para el control de inmigración 
3 septiembre, 2025
Inmigración acude a campos deportivos en el Alto Manhattan; no logran hacer detenciones
Inmigración acude a campos deportivos en el Alto Manhattan; no logran hacer detenciones
14 julio, 2025
Dominicanos deportados se quejan de la forma como actúan las autoridades de Inmigración en redadas
Dominicanos deportados se quejan de la forma como actúan las autoridades de Inmigración en redadas
10 julio, 2025
Protesta masiva en NYC: Dominicanos marcharán en Nueva York contra las redadas migratorias del ICE
Protesta masiva en NYC: Dominicanos marcharán en Nueva York contra las redadas migratorias del ICE
13 junio, 2025
Denuncian secuestro de joven hispano en El Bronx por Inmigración
Denuncian secuestro de joven hispano en El Bronx por Inmigración
24 abril, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, martes 02 de septiembre de 2025

Edición impresa, martes 02 de septiembre de 2025

Clamando en el desierto

Clamando en el desierto

Escritores dominicanos relatan sobre García Márquez

Escritores dominicanos relatan sobre García Márquez

Encuentro para dar a conocer bondades de vehículo de lujo

Encuentro para dar a conocer bondades de vehículo de lujo

Un simposio y un libro que reivindican el liderazgo femenino

Un simposio y un libro que reivindican el liderazgo femenino

Época borrascosa

Época borrascosa

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo