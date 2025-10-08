EE.UU. registra la cifra más baja de detenciones fronterizas en años: mira los datos de 2025

  • EFE
EE.UU. registra la cifra más baja de detenciones fronterizas en años: mira los datos de 2025

Las detenciones de extranjeros en la frontera suroeste de Estados Unidos en el año fiscal 2025 marcaron un descenso histórico con cifras registradas desde 1970, según los datos preliminares anunciados este martes por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Los arrestos en la frontera que comparte Estados Unidos con México sumaron 237.565, el total más bajo en un año fiscal en 55 años, comparado con las 201.780 del año fiscal 1970.

La mayoría de las detenciones — 172.026, el 72 % del total — ocurrieron durante la Administración del expresidente Joe Biden, de acuerdo a los datos revelados hoy.

Las cifras de arrestos en la frontera suroeste del país habían descendido desde junio de 2024, cuando el Gobierno demócrata implementó restricciones al asilo, que aún el Ejecutivo de Trump mantiene.

Leer más: Agentes de migración detienen a varias personas en redadas coordinadas en el sur de EE.UU.

 “Hemos tenido la frontera más segura en la historia de Estados Unidos y nuestras cifras de fin de año lo demuestran. Hemos batido múltiples récords este año y, una vez más, hemos batido un nuevo récord con el menor número de detenciones en la frontera suroeste en 55 años”, declaró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en un comunicado.

El promedio diario de detenciones en la frontera suroeste en septiembre fue de 279, lo que indica que aún los inmigrantes se arriesgan a llegar a Estados Unidos a pesar de la campaña de deportaciones masivas instaurada por el presidente Donald Trump, al arribo de la Casa Blanca.

El Departamento de Seguridad Nacional subrayó que septiembre marcó el quinto mes consecutivo en el que ningún inmigrante fue liberado tras ser arrestado por parte de la Patrulla Fronteriza en la frontera suroeste.

El DHS dijo que los informes completos y definitivos con las cifras de fin de año fiscal se publicarán en las próximas semanas. 

Seguir leyendo: Migrantes hispanos aumentan envío remesas a sus países por miedo a deportaciones

EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

EE.UU. registra la cifra más baja de detenciones fronterizas en años: mira los datos de 2025
EE.UU. registra la cifra más baja de detenciones fronterizas en años: mira los datos de 2025
8 octubre, 2025
17 figuras del Partido Demócrata en Massachusetts anuncian apoyo a reelección de alcalde de Lawrence, dominicano Brian DePeña
17 figuras del Partido Demócrata en Massachusetts anuncian apoyo a reelección de alcalde de Lawrence, dominicano Brian DePeña
8 octubre, 2025
¿Cómo las energías renovables superaron por primera vez al carbón como principal fuente de electricidad en el mundo?
¿Cómo las energías renovables superaron por primera vez al carbón como principal fuente de electricidad en el mundo?
8 octubre, 2025
Gaza, dos años de genocidio
Gaza, dos años de genocidio
8 octubre, 2025
Senado estadounidense confirmó a Leah Campos como embajadora de EE.UU. en República Dominicana
Senado estadounidense confirmó a Leah Campos como embajadora de EE.UU. en República Dominicana
7 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

El ridiculez de regidores: Atabey y la farsa del fundamentalismo

El ridiculez de regidores: Atabey y la farsa del fundamentalismo

Nuevas tropas para Haití

Nuevas tropas para Haití

Premeditación y alevosía

Premeditación y alevosía

Expertos debaten sobre era digital

Expertos debaten sobre era digital

La magia y espíritu de la Navidad llega a la ciudad con todo su esplendor

La magia y espíritu de la Navidad llega a la ciudad con todo su esplendor

40 años de historia en la justicia de innovación

40 años de historia en la justicia de innovación

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo