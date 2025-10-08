EE.UU. registra la cifra más baja de detenciones fronterizas en años: mira los datos de 2025

Las detenciones de extranjeros en la frontera suroeste de Estados Unidos en el año fiscal 2025 marcaron un descenso histórico con cifras registradas desde 1970, según los datos preliminares anunciados este martes por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Los arrestos en la frontera que comparte Estados Unidos con México sumaron 237.565, el total más bajo en un año fiscal en 55 años, comparado con las 201.780 del año fiscal 1970.

La mayoría de las detenciones — 172.026, el 72 % del total — ocurrieron durante la Administración del expresidente Joe Biden, de acuerdo a los datos revelados hoy.

Las cifras de arrestos en la frontera suroeste del país habían descendido desde junio de 2024, cuando el Gobierno demócrata implementó restricciones al asilo, que aún el Ejecutivo de Trump mantiene.

“Hemos tenido la frontera más segura en la historia de Estados Unidos y nuestras cifras de fin de año lo demuestran. Hemos batido múltiples récords este año y, una vez más, hemos batido un nuevo récord con el menor número de detenciones en la frontera suroeste en 55 años”, declaró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en un comunicado.

El promedio diario de detenciones en la frontera suroeste en septiembre fue de 279, lo que indica que aún los inmigrantes se arriesgan a llegar a Estados Unidos a pesar de la campaña de deportaciones masivas instaurada por el presidente Donald Trump, al arribo de la Casa Blanca.

El Departamento de Seguridad Nacional subrayó que septiembre marcó el quinto mes consecutivo en el que ningún inmigrante fue liberado tras ser arrestado por parte de la Patrulla Fronteriza en la frontera suroeste.

El DHS dijo que los informes completos y definitivos con las cifras de fin de año fiscal se publicarán en las próximas semanas.

