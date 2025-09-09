EE.UU. repatria a 58 dominicanos: conoce la cifra total hasta la fecha

Un grupo de 58 dominicanos llega este martes al territorio nacional, repatriado por el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, según un listado oficial.

La llegada de los criollos está prevista para en horas de la tarde en un avión fletado por las autoridades estadounidenses y, de acuerdo a los informes, entre ellos vienen los que cumplieron condenas por la comisión de diversos delitos y otros detenidos en redadas contra los extranjeros ilegales llevadas a cabo en Nueva York, Miami, Los Ángeles, California, Filadelfia, Boston, entre otros estados.

La mayoría de los que vienen por cumplir condenas estaban acusados de tráfico de drogas, crímenes y falsificación de documentos, de acuerdo a los informes ofrecidos por las autoridades en el aeropuerto de Las Américas.

Muchos estaban en cárceles de Nueva York, Miami y Boston, respectivamente, y las condenas cumplidas fueron de cuatro, seis, ocho, diez y hasta doce años de prisión, en algunos casos, sobre todo los que estaban por acusación de tráfico de drogas y crímenes.

Para recibir a los repatriados, las autoridades de Migración y el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC) forman cordón y bajan uno por uno a los criollos, a quienes conducen luego al Centro de Acogida en Haina, San Cristóbal.

En ese recinto, las autoridades proceden a depurar a los criollos y luego a entregarlos a sus familiares, que están diseminados en diferentes lugares del territorio nacional. Con este grupo, la cantidad de dominicanos repatriados en lo que va de año desde los Estados Unidos supera los tres mil quinientos.