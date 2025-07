EE.UU. suspende suministro de armas a Ucrania mientras Rusia intensifica ataques

El martes 1 de julio de 2025, Estados Unidos anunció que había suspendido la entrega de determinadas armas a Kiev, alegando su preocupación por la disminución de sus propias reservas de munición. Esto ocurre precisamente en un momento en que Rusia intensifica sus ataques contra Ucrania. Moscú acogió favorablemente la decisión estadounidense.

La decisión de suspender el suministro de determinadas armas a Ucrania se tomó “para anteponer los intereses de Estados Unidos”, declaró Anna Kelly, portavoz adjunta de la Casa Blanca, en un comunicado enviado a la agencia AFP, confirmando así las informaciones aparecidas en la prensa. Kelly no dio más detalles al respecto. Según Politico y otros medios de comunicación estadounidenses, esta suspensión de los suministros afecta, en particular, a los sistemas de defensa aérea MIM-104 Patriot, la artillería de precisión y los misiles antitanque AGM-114 Hellfire. Según estos medios, la decisión se debe a la preocupación del Pentágono por las reservas del ejército estadounidense, de las que se extrae directamente la ayuda militar a Ucrania.

Este miércoles, la diplomacia ucranian anunció que había convocado al encargado de negocios estadounidense.

Mientras tanto, Rusia acogió favorablemente el anuncio de Estados Unidos. «Cuantas menos armas se le envíen a Ucrania, más cerca estará el fin de la operación militar especial», dijo a la prensa el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, usando la fórmula habitual en Moscú para referirse a la ofensiva en el país vecino.

Negociaciones infructuosas

Esto se produce en un momento en el que, tras dos rondas de negociaciones infructuosas en Estambul entre las delegaciones de ambos países, Ucrania se enfrenta a una intensificación de los ataques aéreos rusos. El número de drones de largo alcance lanzados por Rusia aumentó en junio un 36,8 % en un mes, según un análisis de la AFP realizado el martes. Según las cifras del ejército ucraniano, Rusia envió 5.438 drones de ataque de largo alcance contra su territorio en junio, la cifra más alta desde febrero de 2022, frente a los 3.974 de mayo. Se trata de drones enviados por la noche y contabilizados cada mañana por Kiev. Estas cifras no incluyen los ataques de otros tipos de drones utilizados masivamente en el frente.

Los ataques rusos están poniendo a prueba las defensas antiaéreas y a una población civil agotada tras casi dos años y medio de conflicto. Hasta ahora, y a pesar de la conflictiva relación con Kiev, el Gobierno de Donald Trump ha continuado, al menos parcialmente, con la ayuda militar iniciada bajo el mandato de Joe Biden. Bajo este último, Estados Unidos ha proporcionado más de 60.000 millones de dólares en ayuda militar a Kiev. “Si bien esta reducción de la ayuda estadounidense no provocará el colapso de las líneas ucranianas, perjudicará gravemente la defensa de Ucrania, en particular sus capacidades en materia de misiles antibalísticos y ataques de precisión”, estimó John Hardie, especialista en Rusia de la Foundation for Defense of Democracies (FDD), un instituto independiente con sede en Washington. “Esta decisión provocará la muerte de un mayor número de soldados y civiles ucranianos, la pérdida de más territorios y la destrucción de más infraestructuras esenciales”, predijo este experto, citado por la AFP.

Nuevos ataques

Las autoridades ucranianas informaron de nuevos ataques en la madrugada del miércoles 2 de julio, entre ellos uno llevado a cabo con drones contra una granja en la localidad de Borivske, en la región de Járkov, que causó un muerto y un herido. Otros dos ataques en la misma región causaron daños materiales, pero no víctimas. Por su parte, el ejército ucraniano reivindicó un ataque contra una refinería de petróleo en la región de Saratov, en Rusia, utilizada, según este, “para suministrar combustible y lubricantes a las unidades militares rusas implicadas en la agresión armada contra Ucrania”, según un mensaje del Estado Mayor publicado en Telegram.