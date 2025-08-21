EE.UU. suspenderá emisión de visas de trabajo para camioneros extranjeros, dice Marco Rubio

  • Hoy
La medida llega días después de un accidente mortal ocurrido el 12 de agosto en la autopista Florida Turnpike por un conductor que fue acusado de hacer un giro ilegal en U.

Estados Unidos pausará la emisión de visas de trabajadores para conductores de camiones comerciales, informó el secretario de Estado Marco Rubio.

«A partir de ahora pausaremos toda emisión de visas de trabajadores para conductores de camiones comerciales», publicó Rubio en su cuenta de X.

Rubio justificó la decisión: el creciente número de conductores extranjeros que conducen grandes camiones con remolque en las carreteras estadounidenses está poniendo en peligro las vidas estadounidenses y socavando el sustento de los camioneros de esa potencia.

El especializado Bloomberg acotó sobre la decisión de Estados Unidos el Secretario de Estado no incluía estadísticas ni ejemplos concretos que detallaran la naturaleza de las amenazas.

Bloomber recordó: «Sin embargo, la medida llega días después de un accidente mortal ocurrido el 12 de agosto en la autopista Florida Turnpike por un conductor que fue acusado de hacer un giro ilegal en U. El Departamento de Seguridad Nacional dijo que el conductor de la plataforma era un inmigrante de la India en el país ilegalmente».

