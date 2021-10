EEUU a punto de una depresión económica

Por Miriam Ventura

Westchester County, NYS.– Los calificativos dominicanos son de una creatividad única y aparecen en la mente cuando lo perplejo quita el habla.

Así quedé frente a los noticieros locales (Fox News y CNN) cuando un conservador acabó literalmente con el republicano Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana del Senado, solo por dar su voto junto con otros 10 republicanos a favor de los demócratas para la reconciliación del presupuesto de la nación.

“¡Qué pela de lengua!”…(Expresión dominicana inevitable ante el hecho de que el paquete de infraestructura de 3.5 trillones de dólares mantiene enfrentados a demócratas con demócratas y a estos con los republicanos).

Todo ello mientras en otro lado, ocultos, pero no tan calladitos, están los supremacistas y los ahijados del Hitler de estos tiempos, vigilando la tormenta y el cauce. La pela de lengua del comentarista político Sean Hannity, del Partido Conservador de Estados Unidos (Conservative Party of New York State) tiene su origen en el descontento permanente con los Republicanos por no siempre complacer su excéntrica radicalidad conservadora, y con los demócratas por razones obvias.

Hannity arremetió contra McConnell porque éste apoyó a Chuck Schumer, líder de la minoría en el Senado, para una salida temporal del impasse de la deuda y el presupuesto; es decir, elevar la capacidad de endeudarse solo hasta diciembre.

Hannity afirmó que el problema era de los demócratas. “¿Por qué los ayudas Mitch?” -cuestionó varias veces. ¿Qué no le dijo a Mitch McConnell? (Hasta “criatura del pantano”, le dijo). Como si fuera cierto que el problema es solo de los demócratas).

Así es como los demócratas pierden el poder

Tras alcanzar un consenso sobre la reducción de la deuda y el presupuesto, el senador Chuck Schumer agradeció a los demócratas, y omitió la colaboración de los 11 republicanos que le ofrecieron su apoyo, lo que impactó negativamente en los republicanos abriéndole a Schumer otros frentes en el Partido Republicano, que anunció en voz de MacConnell, mediante carta al presidente Joe Biden, que no apoyaran(los republicanos) más a los demócratas en diciembre, cuando estos muy posiblemente enfrentarán la bancarrota de la nación si no se eleva la capacidad de endeudamiento nuevamente.

El debate por el paquete económico no es nuevo en la nación, solo que esta vez están en juego los beneficios de los estadounidenses en materia de seguridad social, retiro y para los deshabitados, así como para los veteranos. Solo que esta vez, tras dos años de pandemia, a las puertas de una depresión económica, el contexto es distinto, por lo que Schumer debió ser más cuidadoso con los aliados.

McConnel, hoy es objeto, no solo de “pelas de lengua” sino de burlas por parte de los conservadores y los mismos republicanos, porque supuestamente se “dejó poner de mojiganga” (otra frase dominicana) de los demócratas, especialmente del temperamento cambiante del Senador Schumer.

Lo cierto es que Schumer debió agradecer ese apoyo y ser más sereno al referirse a la unidad de los demócratas. Porque los estadounidenses sabemos que no están unidos. Solo hay que echar un vistazo a la campaña y levantar ciertos polvos, volantes, afiches y todo tipo de propaganda contra el presidente Biden, para evitar que este fuera el nominado demócrata. Y todo salió de los destacamentos demócratas, unos a favor de Sanders y de otros aspirantes.

Y en el caso que ocupa para la reconciliación del presupuesto, Joe Manchin III, un demócrata con senioridad de West Virginia, es el mayor oponente al paquete de infraestructura. Es más, el Senador George Sanders y la Nueva Ola (representada por Alessandra Ocasio Cortez y muchos otros) tienen una guerra permanente con Nancy Patricia Pelosi, vocera de la Cámara de Representantes.

Todos sabemos que en el Partido Demócrata cohabitan liberales, izquierdistas, socialistas y conservadores. Uno de los nuestros, el congresista Adriano Espaillat, es considerado por algunos como un conservador; pero, contrario a Schumer, trabaja las alianzas y sabe acantonar y garantizar puntos políticos y reservas para su retaguardia. Lo ha demostrado fehacientemente en los distritos municipales número 7 de Manhattan y 14 del condado del Bronx.

(Nuestro Congresista demostró incluso esa capacidad durante la visita del presidente Luis Abinader, cuando le montó un espectáculo político con una plataforma para “la diáspora” que dejó en sorpresa hasta a los que formaron parte de esas consultas. También mostró sus habilidades cuando subió al Senador Chuck Schumer al pódium y dejó convencidos a todos de ser un gringo “aplatanao”).

Por el momento se gana tiempo hasta diciembre cuando se volverá a discutir el caso del límite del endeudamiento.

La jefa del Tesoro, Janet Yellen, ya solicitó al presidente Biden que no ponga límites al endeudamiento, pues la nación se irá a pique con 50 millones de personas que no recibirán los beneficios del seguro social.

Pero, a pesar de los deseos del presidente, y de la jefa del Tesoro, la última palabra la tiene el Congreso, por lo que en estos momentos es cuando se necesita oír la voz de los congresistas de todos los Estados que integran la Unión Americana.

Por la importancia del Distrito 13th de NY, liderado por el dominico-americano Adriano Espaillat, y que abarca como distrito congresional a los vecindarios de Harlem (Este y Oeste), incluyendo Washington Heights (vecindario con una población considerable de dominicanos, mexicanos y centroamericanos) e Inwood, todos en la isla de Manhattan, además del noroeste del Bronx y el vecindario de Marble Hill (en tierra firme, Bronx County).

Pero, al igual que los vecindarios citados, pertenecientes a la ciudad de NY, y por la vigencia que mantiene en los medios latinos de NYC y ante la seriedad de la crisis, se asume que Espaillat debería explicarle a sus votantes, la mayoría retirados y envejecientes, cuál es la repercusión del problema y en qué punto está la crisis económica actual.