EEUU acoge decisión de Danilo Medina no reelegirse

El Gobierno de Estados Unidos expresó este jueves su complacencia con el anuncio del presidente de República Dominicana, Danilo Medina, de que no buscará un tercer mandato consecutivo en los comicios de mayo de 2020.

La decisión de Medina “muestra confianza en la voluntad del pueblo y promete beneficios para el futuro del país”, señaló el secretario Estado, Mike Pompeo, en un comunicado. “Esperamos que los futuros líderes de la República Dominicana y los Gobiernos en toda la región verán en el presidente Medina como un ejemplo de estadista y de deferencia a un sistema de gobierno por y para el pueblo”, añadió.

Pompeo indicó que “Estados Unidos apoya al pueblo dominicano y su futuro democrático”.

Tras meses de rumores sobre un eventual cambio a la Carta Magna que permitiría a Medina optar por un nuevo mandato, el gobernante anunció la noche del lunes que no será candidato en 2020.

El jefe de Estado, en el poder desde 2012 y que encabeza una facción del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), dirigido por el ex jefe de Estado Leonel Fernández, explicó que tomó su decisión para “mantener la coherencia” y “apaciguar el ambiente político”.

Tras el mensaje, que emitió desde el Palacio Presidencial, sus opositores externos han ponderado su decisión, mientras que desde el sector de Fernández han llamado al diálogo, asegurando que la alocución del gobernante “cierra un ciclo” de la actual coyuntura política dominicana.

El próximo año la República Dominicana celebrará elecciones municipales, en febrero, y legislativas y presidenciales en mayo.

La posibilidad de reformar la Constitución había generado fuertes tensiones en la política dominicana y, en especial, en el seno del PLD, en el Gobierno desde 2004, por la oposición del expresidente Fernández, uno de los precandidatos presidenciales de esa formación, que escogerá a sus aspirantes en las primarias programadas para octubre.