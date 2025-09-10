EEUU cambia las reglas del juego: aquí lo que debes saber sobre los requisitos para publicitar medicamentos recetados en televisión

EEUU cambia las reglas del juego: aquí lo que debes saber sobre los requisitos para publicitar medicamentos recetados en televisión

El Gobierno de Estados Unidos obligará a los fabricantes de medicamentos con prescripción médica a brindar más información sobre sus efectos secundarios cuando los publiciten por televisión, según una proclamación firmada este martes por el presidente Donald Trump.

En el texto se indica que «con el tiempo» la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), encargada de la regulación, «ha permitido a las compañías farmacéuticas incluir menos información, especialmente en la publicidad televisiva» de este tipo de fármacos, la cual ha aumentado considerablemente en el país en las últimas décadas, y que por ello el Gobierno endurecerá los requisitos para anunciar estos productos.

«Mi Administración garantizará que el marco regulatorio actual para la publicidad de medicamentos brinde información justa, equilibrada y completa para los consumidores estadounidenses», reza el texto firmado hoy por Trump.

La proclamación estipula que el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Keneddy Jr., adoptará medidas «para garantizar la transparencia y la precisión en la publicidad directa al consumidor de medicamentos recetados, incluyendo el aumento de la cantidad de información sobre los riesgos asociados con el uso de dichos medicamentos recetados».

En una entrevista con la cadena Fox News emitida tras la firma de la proclamación, el propio Kennedy Jr. aseguró que la relajación en los requisitos publicitarios ha tenido un «impacto desastroso» en la vida de muchos estadounidenses, a los que, según él, «se les hace creer que hay una pastilla para cada dolencia» y que «no es necesario hacer ejercicio ni cuidar la dieta».

Solo EE.UU. y Nueva Zelanda permiten la publicidad televisiva de medicamentos con receta médica.

Desde su llegada al cargo, el secretario de Salud, que se ha mostrado escéptico sobre vacunas y reformado los entes que deben aprobar inmunizaciones, ha lanzado el programa MAHA (siglas en inglés de «Hagamos sano a EE.UU. de nuevo»), que incide sobre la necesidad de hacer ejercicio y mantener una dieta equilibrada. 

