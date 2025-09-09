EEUU enviará más equipos militares a Puerto Rico

  • EFE
EEUU enviará más equipos militares a Puerto Rico

Jenniffer González y el secretario de Guerra de EU, Pete Hegseth, en medio de tropas.

 San Juan.- EFE

Las maniobras militares de Estados Unidos continuarán en Puerto Rico y llegarán más equipos, como los aviones de combate F-35, aseguró ayer, lunes, la gobernadora Jenniffer González, coincidiendo con la visita a la isla del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.

“El Gobierno de Puerto Rico está comprometido en esta lucha contra el narcotráfico. Vamos a seguir viendo estas maniobras, vamos a ver la presencia de muchos de estos equipos en Puerto Rico”, dijo González en una rueda de prensa. Hegseth, acompañado del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Dan Caine, visitó a las tropas que llevan a cabo entrenamientos anfibios y vuelos tácticos y que se enmarcan en la llamada guerra contra el narcotráfico y las tensiones con Venezuela. Para González, esta presencia militar EU es “un mensaje directo al líder del cartel en Venezuela Nicolás Maduro de que los Estados Unidos no le van a pasar una más». La gobernadora dijo que no se ha mencionado el tiempo que durarán las maniobras ni la cantidad de tropas que estarán involucradas- “Siguen llegando, no hay un número definido”, indicó. “Esto acaba de comenzar, el reposicionamiento en la isla de fuerza militar para atacar el narcotráfico en toda la jurisdicción del Caribe. Puerto Rico es la frontera de los Estados Unidos en el Caribe por su cercanía a Venezuela y Colombia”, subrayó.

Puede leer: Donald Trump celebra cancelación de reconocimiento para Tom Hanks por “destructivo»  

Aseguró que se alegra de que Trump “haya puesto los recursos del Gobierno para meterle mano directamente al narcotráfico». “Que Puerto Rico pueda ser el centro de operaciones y logística del Gobierno de los Estados Unidos para Sudamérica por nuestra posición geográfica nos vuelve a colocar en un lugar de importancia”, destacó. El estatus de Puerto Rico como Estado Libre Asociado a EE. UU. implica cierto grado de autonomía y un Gobierno y Parlamento locales, pero deja bajo el control de Washington áreas como defensa, fronteras y relaciones diplomáticas.

EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

EEUU enviará más equipos militares a Puerto Rico
EEUU enviará más equipos militares a Puerto Rico
9 septiembre, 2025
Puerto Rico transformará el sargazo en pasta dental con propiedades antimicrobianas
Puerto Rico transformará el sargazo en pasta dental con propiedades antimicrobianas
8 septiembre, 2025
En lucha antidrogas condiciona la colaboración con EEUU
En lucha antidrogas condiciona la colaboración con EEUU
6 septiembre, 2025
Club Payero se corona torneo en Puerto Rico
Club Payero se corona torneo en Puerto Rico
6 septiembre, 2025
EE.UU. envía a Puerto Rico 10 aviones combate
EE.UU. envía a Puerto Rico 10 aviones combate
6 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

#SinFiltro: El renacimiento de una marca personal

#SinFiltro: El renacimiento de una marca personal

Aprovechemos a Plenitud el Jubileo 2025

Aprovechemos a Plenitud el Jubileo 2025

La inteligencia artificial generativa y la urgencia de una reforma fiscal en la República Dominicana

La inteligencia artificial generativa y la urgencia de una reforma fiscal en la República Dominicana

Generacion ADR y el derecho a la autonomía reproductiva

Generacion ADR y el derecho a la autonomía reproductiva

Apuntes sobre un destino militar

Apuntes sobre un destino militar

Edición impresa, lunes 08 de septiembre de 2025

Edición impresa, lunes 08 de septiembre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo