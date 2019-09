EEUU enviará tropas a Arabia y Emiratos tras ataque plantas

El jefe del Pentágono, Mark Esper, anunció el envío de un número indeterminado de tropas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU) como respuesta al reciente ataque a las refinerías saudíes del que Washington y Riad culpan a Irán.

“El presidente ha aprobado el envío de fuerzas estadounidenses que serán de naturaleza defensiva y se centrarán principalmente en la defensa aérea y de misiles”, dijo en una rueda de prensa Esper tras una reunión en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump.

El titular del Pentágono también indicó que Washington “trabajará para acelerar la entrega de armamento a Arabia Saudí y EAU para mejorar su habilidad de defenderse a sí mismos”. “Creemos que por ahora esto será suficiente pero esto no quiere decir que no pueda haber despliegues adicionales de ser necesarios basados en la situación cambiante”, añadió.

Esper también citó a Trump para reiterar que “EE.UU. no busca un conflicto con Irán”, aunque advirtió que “hay muchas otras opciones militares disponibles de ser necesarias”. El máximo responsable militar estadounidense afirmó que en los últimos meses Washington “y otros países han demostrado gran contención con la esperanza de que los líderes iraníes optasen por la paz”. “Pero el ataque -añadió- del 14 de septiembre contra las refinerías saudíes representa una dramática escalada en las agresiones iraníes”. Explicó que tras los ataques Arabia Saudí “pidió apoyo internacional para ayudar a proteger la importante infraestructura del reino”.