EEUU: inédito descenso de la población inmigrante, resultado de la política migratoria de Trump

  • RFI
EEUU: inédito descenso de la población inmigrante, resultado de la política migratoria de Trump

En Estados Unidos, el número de inmigrantes ha alcanzado su nivel más bajo en los últimos sesenta años. Por primera vez, los inmigrantes que abandonan el país son más numerosos que los que se instalan en él, debido en particular a la política migratoria del presidente Donald Trump.

En los primeros seis meses de este año 2025, el número de extranjeros que residen en Estados Unidos, ya sea de forma legal o ilegal, ha disminuido en 1,5 millones. Así lo revela un estudio publicado por el instituto de investigación Pew Center.

Puede leer: Liberan en Venezuela a 13 detenidos en el contexto de crisis postelectoral

En junio, el país contaba con 51,9 millones de inmigrantes, frente a los 53,3 millones de enero. Una tendencia claramente relacionada con el regreso al poder de Donald Trump, asegura el Pew Center. Desde su investidura en enero, el presidente republicano ha multiplicado las decisiones contra la inmigración y se han puesto en marcha cerca de 200 decretos y medidas.

Una política migratoria que también afecta a los estudiantes y a los solicitantes de asilo

Aunque Donald Trump prometió luchar contra la inmigración ilegal, su política también afecta en realidad a los residentes legales, los estudiantes, los trabajadores y los solicitantes de asilo, por no hablar del clima de miedo que acompaña a la política de la Casa Blanca.

La administración Trump se felicita por esta tendencia, pero algunos se muestran preocupados por los efectos negativos que esto tiene en la economía estadounidense, ya que los inmigrantes desempeñan un papel importante en el país.

RFI

RFI

Publicaciones Relacionadas

EEUU: inédito descenso de la población inmigrante, resultado de la política migratoria de Trump
EEUU: inédito descenso de la población inmigrante, resultado de la política migratoria de Trump
26 agosto, 2025
Joel Santos se reúne con representantes de EE.UU.
Joel Santos se reúne con representantes de EE.UU.
26 agosto, 2025
Powell pudo quebrarse, pero sacó fuerza de sus raíces
Powell pudo quebrarse, pero sacó fuerza de sus raíces
26 agosto, 2025
Haití: ante la falta de resultados, EE.UU. quiere una reforma de la misión multinacional de seguridad
Haití: ante la falta de resultados, EE.UU. quiere una reforma de la misión multinacional de seguridad
25 agosto, 2025
Trump despide a una gobernadora de la Reserva Federal señalada por fraude hipotecario
Trump despide a una gobernadora de la Reserva Federal señalada por fraude hipotecario
25 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

5 impresionantes parques naturales de República Dominicana que debes visitar al menos una vez

5 impresionantes parques naturales de República Dominicana que debes visitar al menos una vez

Lo que tu hijo ve, tu hijo hará: el poder de la imitación en su salud oral

Lo que tu hijo ve, tu hijo hará: el poder de la imitación en su salud oral

Tormenta tropical Fernand se forma en el océano Atlántico

Tormenta tropical Fernand se forma en el océano Atlántico

Los pollos

Los pollos

Cómo se superan los traumas políticos

Cómo se superan los traumas políticos

¿Por qué Angelita Curiel, “La Mulatona”, se retiró del vedetismo estando en la cima?

¿Por qué Angelita Curiel, “La Mulatona”, se retiró del vedetismo estando en la cima?

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo